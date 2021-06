'Habríamos evitado 10 mil muertes de no ser por las aglomeraciones’

Durante una ceremonia religiosa en homenaje a las 100 mil personas que han perdido la vida como consecuencia del covid-19, el presidente Iván Duque hizo un nuevo balance de cómo avanza la vacunación en el país.



El primer mandatario aseguró que se espera que a finales de este mes se llegue a los 17 millones de vacunados, que es casi la mitad de la población objetivo a inmunizar.



“Vislumbramos a finales de este mes de junio llegar a 17 millones de vacunados, para cumplir con un plan de vacunación que se ha fijado como meta llegar a 35 millones de colombianos”, indicó el jefe de Estado.



Duque llamó a los países con mayores recursos a evitar el acaparamiento de las dosis, pues el “deber moral” es que se cumpla con el plan de vacunación en cada rincón del planeta.

“Que no sea el acaparamiento lo que lleve la pauta de las naciones, porque hemos visto países que adquirieron seis o siete veces su población en vacunas, entendamos que el deber moral de esta humanidad es garantizar que en cada rincón del planeta se pueda cumplir la vacunación”, dijo el Presidente.



El jefe de Estado aprovechó nuevamente para resaltar la labor que han venido haciendo el personal de la salud.



“No tenemos duda de que el talento humano del área de la salud abraza este propósito nacional, sobre todo para rendirle un homenaje a quienes hoy no están con nosotros”, apuntó.



El pronunciamiento de Duque se da justo cuando el país vive uno de los momentos más difíciles por cuenta de la pandemia, pico que, según el mandatario, se debió en buena medida a las aglomeraciones por cuenta de las manifestaciones de los últimos días.



“Hoy sabemos que nuestro país vive momentos difíciles por la pandemia, momentos que fueron advertidos, porque las aglomeraciones son el caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente”, dijo el jefe de Estado.



Duque concluyó diciendo que “más de 10 mil muertes se hubiesen podido evitar si no hubiésemos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas”.

