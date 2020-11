Duque apela a un tango para responder crítica de Santos

Sin mencionarlo, como ha sido habitual, el presidente Iván Duque apeló a la letra de un tango para contestar a las críticas que le hizo en EL TIEMPO el expresidente Juan Manuel Santos.



El premio Nobel dijo en la entrevista, el domingo que pasó, en este diario que Duque usa palabras bonitas en relación con la implementación del Acuerdo de Paz, pero que en su concepto era mejor que pasara a los hechos.



“¿El compromiso asumido por el Gobierno de implementar se ha cumplido?”, se le preguntó.



“Le respondo lo más amable posible: puede y debe hacer mucho más. Las palabras bonitas deben convertirse en acciones concretas y con la financiación adecuada”, respondió Santos.

¿Se imagina lo que significaría para el país si se sienta el Gobierno con la oposición a cumplir con el punto uno, el de la reforma

“La lista de lo que falta por implementar es larga, Yamid (Amat). No hay una sola iniciativa del Gobierno en materia legislativa. Pero yo todavía sueño. ¿Se imagina lo que significaría para el país si se sienta el Gobierno con la oposición a cumplir con el punto uno, el de la reforma rural? Se podría saldar una deuda con el campo de 200 años, se atacaría de forma contundente la pobreza y la desigualdad que tanto van a crecer con la pandemia. Tenemos la peor distribución de tierra del planeta”.



Este lunes el presidente Iván Duque participó en el XIII Foro Atlántico: ‘Iberoamérica y el mundo: desafíos postpandemia’. En este escenario, se le preguntó sobre los reparos que hizo el exjefe del Estado en su entrevista en EL TIEMPO.



En general, Duque dijo que siempre ha sido sincero frente a sus críticas a lo pactado en La Habana, que los hechos comprueban su compromiso y recordó que fue ‘Jesús Santrich’ quien dijo “quizás, quizás, quizás” a la reparación de las víctimas del conflicto.



Y ya en una referencia directa al exmandatario, Duque dijo: “Siempre me acuerdo del tango ‘la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser’; eso suele pasar mucho cuando uno ve comentarios, pero aun así los hechos son más elocuentes que los discursos, los hechos son más elocuentes que los testimonios”.



El tango citado por Duque es Cuesta abajo que interpretaba Carlos Gardel y que dice en su letra: “Sueño /con el pasado que añoro, / el tiempo viejo que lloro / y que nunca volverá".



Ya en otras ocasiones, Santos se había expresado de manera crítica ante esta administración también por el proceso de paz.



“El gobierno actual no ha tenido, digamos, entusiasmo para llevar adelante los acuerdos. Pero están blindados, cuentan con el apoyo internacional. No hay chance de que las Farc vuelvan a las armas. Hubo grupos criminales que quisieron tomar el negocio del narco pero ese es otro problema. La paz con las Farc es irreversible”, dijo en otra oportunidad.



