Santos 'dijo en campaña de EE. UU. que Clinton era más favorable'

El presidente Iván Duque aseveró este jueves que las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos han sido fuertes y el gobierno colombiano ha trabajado con expresidentes como Bill Clinton, George W. Bush, Barack obama, Donald Trump y asimismo él trabajará de cerca con el presidente electo Joe Biden.



(Le sugerimos: El general (r) Mora ataca con dureza el proceso de paz)



"Trabajamos cerca con Trump y trabajaremos también muy de cerca con la administración de Biden y Harris contra el narcotráfico, el terrorismo", aseveró.

Duque además señaló cómo ha sido su relación con el presidente electo Joe Biden. "Yo conozco al presidente electo Biden, he tenido diferentes conversaciones con él en los últimos tres años (...) y ha sido un gran apoyo para Colombia y promovió el Plan Colombia (...) entonces nosotros queremos seguir fortaleciendo esta relación y estoy seguro que se fortalecerá día a día", puntualizó en el Diálogo Interamericano, que se realizó de forma virtual.



También mencionó que Juan Manuel Santos habló cuando fue presidente (2010-2018) sobre su favorabilidad hacia Hillary Clinton cuando estaba en campaña junto a Donald Trump.



"Mi predecesor durante la campaña en Estados Unidos dijo públicamente que Hillary Clinton era más favorable para Colombia que Donald Trump, pero yo como presidente nunca haría un comentario como ese", puntualizó el mandatario.

Mi predecesor durante la campaña en Estados Unidos dijo públicamente que Hillary Clinton era más favorable para Colombia que Donald Trump FACEBOOK

TWITTER

La excandidata presidencial Hillary Clinton y el presidente los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

Asimismo, frente la polémica de los últimas meses por la presunta injerencia de algunos políticos a la campaña de EE. UU., el presidente aseguró: “¿Puede el presidente de Estados Unidos decirle a la gente de su partido qué decir o cómo hacerlo? Es complicado porque existe la libertad de expresión. Si ellos hubieran pedido mi consejo les hubiera dicho: ‘No lo hagan’" aseguró Duque.





Y agregó: "nadie en mi administración tenía derecho a hacer algún comentario sobre las elecciones y la campaña de Estados unidos (...) y considero que no lo debieron hacer".



El presidente señaló que la relación bilateral entre Colombia y EE. UU. "comparten el principio de la democracia" y han ejercido "todo lo que se necesita" para poner fin la dictadura en Venezuela.



"En los últimos tres años hemos tratado de usar todos los esfuerzos diplomáticos para lograrlo (el fin de la dictadura de Nicolás Maduro)", agregó.



(Le puede interesar: Los países que dan facilidades a los colombianos para irse a vivir)



En otros temas mandatario aseveró que desde su discurso de posesión dijo que hay que tener una política para la protección de los líderes sociales. Frente a ello agregó que han aclarado en un 40% los asesinatos contra estos líderes.





El jefe de Estado señaló que los miembros de Farc no han dado todos los recursos y bienes para la reparación de las víctimas y eso "debe mejorarse". "Lo único que queremos para Colombia es que no haya impunidad", sentenció refiriéndose al referendo impulsado por su partido para derogar la JEP.



(No se quede sin leer: 'En la isla de Providencia hace 10 años que no nace un niño')



Asimismo, reafirmó que es necesaria la fumigación aérea, como una de las estrategias necesarias para que el país erradique el narcotráfico.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET