Enfatizando el mensaje de que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están en su punto más alto en 200 años de historia, el presidente Iván Duque cumplió este miércoles una agenda clave en Washington.



El mandatario comenzó su agenda con una reunión con Mark Green, presidente y CEO del Wilson Center, organización que le otorgó el Premio al Servicio Público Global como un reconocimiento a la manera como ha manejado la migración venezolana.



(En otras noticias: Resultados de elecciones, ¿a qué hora empieza el primer conteo de votos?)

En la tarde, Duque presentó, en compañía del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el libro Historia de una relación especial: Colombia-Estados Unidos 200 años, el cual relata lo que han sido dos siglos de nexos entre los dos países.



Luego de ese evento, el mandatario resaltó que este bicentenario se da “en un año en que Colombia es elevado a la categoría de aliado estratégico no miembro de la Otán, el punto más alto de la relación bilateral”.



El jefe de Estado aprovechó para responder a las voces que manifestaron que se había reunido con el candidato Rodolfo Hernández.

Junto a @StateDept, @SecBlinken, celebramos la diplomacia de 200 años🇨🇴🇺🇸, en un año en el que Colombia es elevada a la categoría de Aliado Estratégico No Miembro de la OTAN, el punto más alto de las relaciones bilaterales, así como el trabajo en migración ambiente y economía. pic.twitter.com/dn6Vf2vr4r — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 15, 2022

“De una vez les digo a los chismosos, a los que se la pasan en la posverdad y hablando bobadas o pendejadas: yo no me he reunido con Rodolfo Hernández. Yo no hago cosas por detrás. Nosotros estamos garantizando al pueblo colombiano que vaya libremente a las urnas el domingo”, afirmó.



Y agregó que, según “lo dijo hoy el secretario Blinken”, Estados Unidos “está listo para seguir trabajando con quien sea elegido como el próximo presidente de Colombia”.



“Lo que nosotros esperamos es que todo lo que se ha construido a lo largo de los años, que llega al punto más alto de la relación bilateral (...), se mantenga”, afirmó.



(No se pierda: Últimos movimientos de las campañas antes de definir al nuevo mandatario)