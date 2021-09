Duque: patrullajes con acompañamiento militar son necesarios y oportunos

Al término de su primer día de agenda de la visita oficial a España el presidente Iván Duque habló con los medios de comunicación en Madrid sobre varios temas de la coyuntura nacional.



El mandatario comenzó por referirse a las críticas que surgieron por la posible participación del mandatario en la Feria del Libro de Madrid.



"Yo no he desistido de presentar ningún libro, es que nosotros no vinimos acá a presentar libros. Yo el libro lo lancé la semana pasada en el Congreso de la Economía Naranja", fue la enfática respuesta del jefe de Estado.



El mandatario igualmente se refirió a las versiones que señalan que habría venezolanos haciendo espionaje en el país. Aseguró que desde hace muchos años se ha hablado de eso y dijo que se han presentado casos de ese tipo. "Cuando esos casos se han detectado se han deportado las personas", señaló el jefe de Estado.



Igualmente se refirió a la decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de pedir el apoyo del Ejército para colaborar en las operaciones de seguridad de la capital del país.



En ese sentido dijo que siempre hay cooperación constante entre las fuerzas.



"Este tipo de colaboración es oportuna y necesaria", enfatizó.



Duque dijo que se le ha expresado no sólo a la alcaldesa de Bogotá sino otros alcaldes que cuando se requieran aumentar esos controles se hará con el objetivo de reducir los incidentes de criminalidad.



El mandatario también expresó su total respaldo a la OEA y dijo que Colombia es un país que cree y respeta a esa organización.



Duque igualmente destacó la decisión de Estados Unidos de mantener la certificación en la lucha antidrogas a Colombia. Señaló que es el resultado del trabajo que se viene realizado en materia de erradicación e incautación de cultivos ilícitos.



