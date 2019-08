Duque entró a terciar en la discusión sobre el metro para Bogotá

El presidente Iván Duque se refirió este sábado a la polémica que en medio de la campaña política se ha desatado en Bogotá en torno a si el metro para la ciudad debe ser elevado, como propone el alcalde Enrique Peñalosa, o subterráneo, como lo planteó la administración del exalcalde Gustavo Petro.

Al intervenir en el Taller Construyendo País, que se realiza en la capital del país, el jefe de Estado dejó en claro que tiene "todo el compromiso de sacar ese proyecto adelante" por el bienestar de la ciudad.



El mandatario aseguró que no hará "lo de otros" que le entregaban al alcalde "unas cartulinas grandísimas en forma de cheques y hacían ruedas de prensa con esos cheques chimbólicos".



Duque se mostró confiado en que la licitación para la construcción del metro se pueda culminar sin dificultades.



"Bogotá necesita metro, Bogotá no puede seguir más en esa discusión de que si es por arriba o es por debajo y retrazarle más el desarrollo de la ciudad", dijo Duque.



Además de esto, el jefe de Estado le dio un espaldarazo a ese proyecto de transporte, del que dijo que obedece a una visión de Estado, que no se trata de algo es caprichoso

"Bogotá necesita metro. Ojalá no le metan más política a la discusión de que si es por arriba o es por debajo, sacrificando el desarrollo. Bogotá lo necesita y la Nación quiere sacar adelante esa iniciativa", dijo el mandatario.



