‘No podemos dejarnos provocar de Venezuela’: Duque

El presidente Iván Duque, en entrevista con RCN Televisión, se refirió a la presencia de aviones de guerra rusos en Venezuela y dijo que esa situación “no deja de generar preocupación” y aseguró que “no es un buen gesto".

“No podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación", dijo el jefe de Estado.



Pero tras esto aseguró que "obviamente el continente debe estar alerta", pues "este no solamente es un acto inamistoso con Colombia, sino que es un acto inamistoso frente a una región, que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido”.



Para el mandatario, “este tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer provocaciones o demostraciones de fuerza”.

En la entrevista Duque insistió en la necesidad de retomar la fumigación contra los cultivos ilícitos y anticipó que espera entregar a comienzos del año del 2019 una serie de elementos de evidencia científica, operativa y logística en los que quede claro que esto no afectará la salud de los colombianos.



Duque también anunció que antes del 20 de diciembre va a firmar el decreto mediante el cual se le permitirá a la Fiscalía proceder con la extinción de dominio de los bienes que no fueron entregados por las Farc tras el acuerdo de paz



Dijo que está absolutamente comprometido, como colombiano, con hacerle una solicitud respetuosa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que proceda para determinar si con el caso de los bienes que no entregaron los excombatientes se dio un delito continuado a fin de que quienes hayan incurrido en esto pasen a la justicia ordinaria.

"Esperamos que las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, que además ostentan una representación política, deban salir de su representación para cumplir la pena, y, si es del caso, que el partido pueda llenar esa curul con una persona que no tenga deudas con la justicia", dijo el Presidente.



Sobre este asunto Duque anunció que la expectativa se centra en la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de JEP.



Alrededor de los jefes guerrilleros que no han comparecido ante la Jurisdicción Especial, como por ejemplo Iván Márques y el 'Paisa', el Presidente dijo que el mensaje de la JEP no puede ser dudoso por lo que insistió en que quienes no han hecho presencia no se pueden seguir presentando a través de apoderados o de comunicados.



Por eso dijo que conocer su paradero “es muy importante”.



En opinión del jefe de Estado, el requerimiento debe tener un elemento de perentoriedad, esto es, que si se requiere a un excombatiente debe estar personalmente en la fecha de la cita "o sino, que la JEP nos diga si las personas ya salieron del proceso y nosotros proceder adelantar una captura". Destacó que es importante sabe qué estatus tienen ante la justicia transicional.



"Lo que no se puede es dejar estos temas avanzar y que ellos se sigan burlando de los llamados de la justicia mandando telegramas o mandando apoderados, porque esa es una forma de humillar a las víctimas", consideró el Presidente.

"Si la JEP es absolutamente clara con su responsabilidad, tendrá que determinar hasta cuando les va aguantar a estos señores esa esa falta de seriedad de presentarse cuando sean requeridos y yo espero que si nosotros tenemos más indicios, constituir con la Fiscalía un antecedente criminal para proceder eventualmente con una captura.



"Lo que no podemos dejar es que haya personas que estén con un pie hablando de paz y con el otro con la tentación de volver a la criminalidad", aseguró el Presidente.



