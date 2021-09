Duque dice que no prometió reconstrucción de Providencia en 100 días

Ante las inquietudes que han surgido por las obras de reconstrucción de Providencia tras al paso del huracán Iota, en noviembre del año pasado, el presidente Iván Duque aseguró que él no prometió reconstruir la isla en 100 días, como se venían diciendo.

El jefe de Estado manifestó que ha habido retrasos en algunas obras debido a que “nos ha tocado enfrentar muchos retos logísticos, enfrentar los temas de escasez de acero, nos ha tocado enfrentar mil dificultades”.



(Vea también: Las presidenciales del 2022, unas elecciones que tendrían 'tres vueltas')



Frente a quienes le cuestionan no haber cumplido la promesa de reconstruir Providencia en 100 días, Duque aseguró, en entrevista con Noticas Caracol, que “yo no dije nunca reconstrucción en 100 días. Yo hablé de un Plan 100. Y el plan 100 contemplaba: remoción de escombros, atención y restablecimiento de los servicios e inicio de la reconstrucción de las viviendas”.



En ese sentido, el mandatario resaltó los avances que se han logrado hasta el momento en la isla, especialmente en materia de vivienda.



“A hoy, ya tenemos el 40 por ciento de todas las familias de Providencia con una solución integral de vivienda”, apuntó.



En la entrevista, Duque pidió también tener en cuenta el reto que supone llevar materiales a esta isla.



“El reto es grande pero también hay que mirar el vaso lleno con los que se ha logrado. A pesar de las complejidades logísticas, estamos hablando de más de 700 km fuera del continente, en un lugar en donde no hay un puerto”, dijo el jefe de Estado.



POLÍTICA