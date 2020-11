Duque dice que no busca polarizar sobre la justicia transicional

Este jueves, el presidente Iván Duque aseguró que no busca polarizar con las que llamó “reflexiones” sobre la justicia transicional. Así lo señaló en medio del XXIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, donde habló de la justicia para los grupos al margen de la ley.



“Estas son reflexiones también sobre la justicia, que invito a hacerlas, no para estar en ánimo pendenciero ni polémico, ni atizar fuegos, ni mucho menos generar polarizaciones, sino que entendamos que uno de los principios rectores de nuestra justicia es que la justicia sea para todos”, aseveró el mandatario.

El jefe de Estado hizo “un llamado constructivo a la reflexión nacional” para que “en Colombia no se edifique ningún vestigio de impunidad”, refiriéndose a las "mal llamadas Autodefensas Unidas o grupos paramilitares" que "eran terroristas y deben ser castigados”.



Duque enfatizó que aquellos que fueron extraditados no deben pretender “llegar al territorio nacional a buscar, con artilugios, vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente”.

Los jefes de las mal llamadas AUC, que fueron extraditados, deben venir para ser juzgados por sus delitos, en el marco de Justicia y Paz, y tener penas con sanción intramural. No pueden pretender, con artilugios, ingresar a Justicia Transicional para evitar sanción carcelaria. pic.twitter.com/VYFDSX690U — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 12, 2020

"Ellos tienen que venir a presentarse a Justicia y Paz y tienen que cumplirle a la justicia colombiana con las penas que fueron definidas y que entrañan también una sanción intramural”, agregó.

