Duque dice que ministra Abudinen no tiene responsabilidad política

Desde Seúl (Corea) el presidente Iván Duque se refirió al contrato del Mintic que tiene que ver con llevar internet a las zonas más alejadas del país. Duque dijo que uno tiene que entender los fallos, “pero uno no se puede quedar callado con las fallas”.

“A mi si me parece muy curioso, muy paradójico que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más que demostrado que se presentaron ‘pólizas chimbas’, pólizas falsas para tratar de ganarse un contrato”, dijo Duque.



“Eso que es evidente, protuberante y que ha sido demostrado, no entiendo por qué a los ojos de un juez no cumple con el debido proceso”, destaco.



Para Duque, esta situación amerita al menos un análisis e la Comisión de Disciplina Judicial para ver “que puede haber detrás”.



En opinión del Presidente, los 70.000 millones que están embolatados no están en riesgo debido a la intervención que han hecho los organismos de control.



“Aquí no vamos a descansar hasta tener rápidamente hasta el último peso y que quienes presentaron información fraudulenta la paguen cara ante la justicia”, dijo Duque.



El Presidente señaló que todo esto se trata de un caso en el que por el bien de nuestro país tenemos que ser “muy duros y muy drásticos en cada eslabón de la cadena donde se presentaron fallas inexplicables”.



El mandatario nuevamente respaldó a su ministra de las TIC, Karen Abudinem, y dijo que ella lo que hizo fue denunciar, caducar y embargar y cumplir con lo que le ordena la ley.



Para Duque, la responsabilidad política sería si la ministra estuviera “amangualada con alguno de esos contratistas (…), pero ella ha obrado con rectitud y con velocidad”.



