‘Es mezquino creer que estoy haciendo apuesta personal con Venezuela’

El presidente Iván Duque aseguró este jueves que hay detractores suyos que, con tal de hacer ver una derrota suya, son capaces de apostarle a que Nicolás Maduro se quede en el poder.

Duque se quejó de que, como Maduro no se ha ido todavía del Palacio de Miraflores, y él ha liderado una cruzada internacional para que esto ocurra pronto, hay quienes acarician la idea de que es mejor que el mandatario venezolano siga ahí.



"Eso es mezquino, yo no estoy haciendo una apuesta personal cuando denuncio un dictador en Venezuela, esto no es una apuesta personal, esto no es una jugarreta política", dijo el mandatario al intervenir en un conversatorio durante la reunión anual Business Future of the Americas, que reunió a directivos de las Cámaras de Comercio Americanas de varios países.



Agregó que la razón de una posición firme frente a Venezuela, no de ahora sino desde cuando era senador, obedece a una decisión que es de principios.



"Esta no es una apuesta política, es una decisión de sentido común y de principios democráticos", enfatizó Duque.



Dijo que todos queremos que pase cuanto antes la salida de Maduro del poder, pero que el punto "no es coger el reloj y mirar a ver si Duque tiene la razón o no".

Crecimiento

Durante el conversatorio el presidente Duque también afirmó que Colombia va a crecer por encima del 3 por ciento este año, "que es una muy buena cifra reconociendo adversidades", pues no es lo mismo crecer al 3 en condiciones normales, que con 1,5 millones de migrantes en las calles viendo a ver cómo se van a ubicar.



"Claro que nos impactan las cifras de empleo, cómo no nos va impactar en la cifra de empleo, que tengamos una.1,5 millones de migrantes en el país", reiteró el mandatario.



"Colombia en medio de las dificultades de tener un ingreso per cápita inferior al de los países desarrollados le ha mostrado al mundo que cuando hay una crisis humanitaria se puede tener una política migratoria fraterna, ordenada donde se le reconoce al hermano el hecho de venir en busca de ayuda y no el rechazo que el hermano pueda cruzar esa frontera", aseveró.



