‘Colombia no está en el plan de agredir a ningún Estado’: Duque

El presidente Iván Duque se refirió en la mañana de este martes a la carta enviada por el gobierno ruso a la Cámara de Representantes y dijo que por ahora lo primero será verificar la autenticidad de esa comunicación.



La misiva dice que “el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado” por ese gobierno “como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”.

Al ser abordado sobre este tema, el jefe de Estado dijo que esta mañana que acababa de ser notificado de esa comunicación y que le pidió a la Cancillería “que verifique primero su veracidad” y que, además, que hable con el embajador ruso en Bogotá.

El mandatario dijo que en este momento no puede afirmar si es cierta o no

Pero de todas maneras, el Duque fue enfático: “La posición de Colombia es clara, Colombia no está en el plan de agredir a ningún Estado”.



El Presidente también destacó que Colombia ha sido muy enfática en decirle a la sociedad y a la comunidad internacional en que nosotros hemos sido consecuentes con la Carta Interamericana para que no existan dictaduras en el continenente y por eso tanto en el Grupo de Lima como en la OEA y en todos los foros multilaterales "hemos dicho que lo que se debe profundizar es el cerco diplomático".



