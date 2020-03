'Es urgente tomar todas las medidas preventivas posibles’: Iván Duque

El presidente Iván Duque, quien ha liderado el proceso para contrarrestar los efectos que pueda causar entre los colombianos el coronavirus, destacó que la medida más efectiva es que nos cuidemos a nosotros mismos y a los demás.



Aseguró que la prioridad es proteger la vida de todos los ciudadanos, sin perder de vista la necesidad de salvaguardar los empleos y la continuidad de las actividades cotidianas

Dijo que se han adoptado las medidas oportunas y basadas en monitoreos permanentes, y que el pánico es un gran aliado del virus y nos puede desbordar. “El coronavirus es un problema serio, pero debemos enfrentarlo con serenidad”, afirmó Duque.



“Nuestro reto y el de todos los gobiernos locales es procurar la mayor de las protecciones a la salud de los colombianos”, dijo el jefe de Estado, quien recordó que en el país los sectores más expuestos han sido el del turismo y el del transporte aéreo, por lo que se han tomado medidas al respecto, como el cambio del calendario tributario para las empresas de estos sectores.

¿Qué medidas extraordinarias piensa dictar para hacerle frente a la emergencia creada por el coronavirus?

El coronavirus es una emergencia global que venimos estudiando desde que se presentó en China a finales de diciembre. Hoy está en más de 120 países, con más de 130.000 casos reportados y más de 5.000 personas fallecidas. Es una enfermedad contra la que no hay vacuna, que desconocíamos hasta hace muy poco tiempo y sobre la cual el mundo descubre algo nuevo cada día. Es el mayor desafío de salud pública global que hayamos visto en los últimos años, y debemos actuar con total seriedad y toda nuestra determinación.



Hace más de 9 semanas que venimos tomando acciones para su posible llegada. Estas medidas han contado con el apoyo y respaldo de la Organización Mundial de la Salud.

Así como tomamos medidas para prepararnos con la fase de prevención, ahora que ha llegado a Colombia estamos implementando medidas dentro de la fase de contención, para contenerlo, pero, Yamid, tengo que decir que la medida más efectiva es que nos cuidemos a nosotros mismos y a los demás. Medidas como lavarse las manos, no saludar de mano o de beso, aislarse si hay síntomas de gripa, etc., son el primer paso para enfrentar el coronavirus y evitar contagios. Tenemos que cuidarnos entre todos, el coronavirus es una amenaza real que tenemos que encarar juntos como sociedad.



En estas circunstancias, es clave tener un marco normativo que nos permita dar instrucciones de aplicación inmediata en el territorio para que podamos trabajar mejor en equipo con los gobiernos locales y departamentales. Por eso declaramos la emergencia sanitaria, porque este momento requiere el esfuerzo coordinado de todos los niveles nacionales, departamentales y municipales. La responsabilidad de actuar con eficacia, transparencia y contundencia la compartimos todos.

Ciudadanos de todo el país empezaron a usar tapabocas tras conocerse los primeros casos. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Antes de las medidas anunciadas con la emergencia sanitaria, dijimos claramente que las personas provenientes de Italia, de España, de Francia y de China debían tener un aislamiento preventivo de 14 días al llegar a nuestro país. El viernes, aplicando la declaración de emergencia y luego de analizar los datos y la información de la Organización Mundial de la Salud sobre la evolución de la pandemia, restringimos el ingreso de extranjeros que hayan permanecido durante los últimos 14 días en países de Europa o Asia, y los colombianos que regresan de esos lugares deben someterse a 14 días de aislamiento preventivo.



Con esa declaratoria de emergencia sanitaria, tomamos medidas como la cancelación de todos los eventos públicos de más de 500 personas. También hemos suspendido el tránsito de cruceros en Colombia, incluyendo el servicio de desembarco en el país.

Igualmente, decidimos cerrar la frontera con Venezuela y aumentamos el monitoreo y los controles de salud de la frontera con Ecuador.



Por otra parte, hemos brindado información para el manejo de esta situación a los grupos étnicos, para que, de acuerdo con su cosmovisión, afronten la pandemia con todo nuestro apoyo.



En los Centros Vida, donde tenemos adultos mayores, se va a adoptar el aislamiento preventivo.



Por otra parte, como Gobierno Nacional hemos establecido directrices para funcionarios públicos en normas puntuales de trabajo flexible, de trabajo virtual. En este tema en específico, el Gobierno Nacional va a dar el ejemplo, y convocamos a los gobiernos locales a liderar en sus territorios la aplicación de medidas que les permitan a los funcionarios ser agentes activos contra la propagación del virus.

Por esto, también invitamos a las distintas empresas y negocios a que adopten esquemas de trabajo virtual o en casa.

En el plano económico, ¿qué se ha planteado?

Precisamente pensando en el sector privado, el 11 de marzo me reuní con el gabinete económico del Gobierno, y establecimos una serie de medidas económicas para apoyar en esta coyuntura a dos sectores especialmente afectados por la pandemia del coronavirus: el de aviación y el turístico y de eventos.



Quienes debían hacer en este trimestre la presentación de la declaración y el pago de la liquidación privada de la contribución parafiscal para la promoción del turismo podrán hacerlo en julio.



La declaración de los impuestos de IVA, renta y complementarios del sector de aviación y el de turismo se va a realizar a finales de año y no en los primeros meses, como estaba previsto.



Vamos a modificar aranceles para permitir la importación de herramientas, implementos y material médico. Y extenderemos los beneficios al sector de aviación, con la llegada de implementos y repuestos.



Finalmente, abrimos con Bancóldex una línea de crédito por 250 mil millones de pesos dirigida a estos dos sectores, para facilitar su acceso a recursos que les permitan mantener su liquidez en estos tiempos difíciles.



Todo el seguimiento de las medidas y acciones de gobierno se realiza en el Puesto de Mando Unificado que creamos para afrontar de manera integral el virus. No dejaremos de aplicar ninguna medida que sea necesaria.

¿La pandemia afectará sus planes de gobierno para este año?​

Nuestra mayor prioridad es proteger la vida de todos los ciudadanos, sin perder de vista la necesidad de salvaguardar los empleos y la continuidad de las actividades cotidianas de todos.



Nosotros vamos a seguir trabajando con toda la determinación que esta crisis demanda, abordando el problema integralmente, pero sin dejar de mirar hacia el futuro, ni descuidando ningún frente de trabajo. Por supuesto, vamos a tener la precaución necesaria y haremos los ajustes que esta coyuntura exige, pero somos un país resiliente, que enfrenta los desafíos y sale adelante.

¿Tiene listo el Gobierno un plan de choque para hacer frente a esta emergencia?

Este es un proceso que hay que analizarlo por fases: primero, preparación y prevención; segundo, contención, y tercero, mitigación.



En función de esas fases, desde el primer día decidimos llamar al Instituto Nacional de Salud, para que todos los epidemiólogos de campo estuvieran en alerta. Fuimos de los primeros países en poder certificar en territorio si teníamos o no las capacidades para hacer detección temprana, y eso nos permitió prepararnos.



Instauramos el Puesto de Mando Unificado, que articula todas las entidades del Estado para tener una respuesta integral al virus, y hemos creado unas fuerzas de tarea dentro del Gobierno que nos permiten anticiparnos y reaccionar oportunamente cuando es necesario.



Tenemos la guardia alta desde enero, y así la mantendremos mientras sea necesario.

El aeropuerto El Dorado es uno de los mayores puntos de controles preventivos en el país. Foto: EL TIEMPO

¿Cuáles son las medidas sanitarias y de emergencia hospitalaria que su gobierno ha definido para hacer frente a la emergencia?

Desde enero, cuando se lanzó la alerta mundial por el coronavirus, el equipo intersectorial del Gobierno, de la mano de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, ha trabajado en el propósito de proteger a los colombianos.



Nuestro plan de acción no es estático. La humanidad ha tenido que hacerle frente al virus de manera acelerada, y los gobiernos de todo el mundo se han ido ajustando a sus variaciones, reaccionando de maneras diferentes. Todos los días aprendemos algo nuevo sobre el coronavirus.



El Instituto Nacional de Salud dispuso de un equipo de epidemiólogos para que hiciera trabajo de campo y determinara en terreno si estábamos preparados para asumir este desafío y tomar medidas.



Como parte de la etapa de contención, hemos venido haciendo un llamado a los centros de salud del país a activar sus protocolos de atención de epidemias. En esta etapa continuamos trabajando en la detección, la investigación epidemiológica de campo, la identificación de personas contagiadas y el seguimiento de contactos.

Le asigné al Ministerio de Salud el deber de centralizar la información oficial y actualizarla de manera permanente. También iniciamos campañas en centros educativos, redes de transporte terrestre y aéreo para educar a los usuarios sobre esta enfermedad y las medidas de prevención que nos permitirán contener al máximo la ocurrencia de nuevos casos. puedan determinar si tienen los síntomas y deben acudir a los centros de salud.



Hemos adoptado medidas oportunas y basadas en monitoreos permanentes. Así seguiremos procediendo para implementar las medidas que las circunstancias nos exijan para mitigar el riesgo de contacto.



Desarrollamos una aplicación, llamada CoronApp-Colombia, para que las personas puedan determinar si tienen los síntomas y deben acudir a los centros de salud. Hemos adoptado medidas oportunas y basadas en monitoreos permanentes. Así seguiremos procediendo para implementar las medidas que las circunstancias nos exijan para mitigar el riesgo de contacto.



¿Colombia está preparada para enfrentar un alto contagio?

Hemos actuado con rapidez y decisión, y lo seguiremos haciendo. Pero, Yamid, estamos hablando de un virus de alta propagación frente al cual tenemos que entenderlo, adaptarnos y enfrentarlo. Con las medidas que hemos tomado, y las que haya que tomar en el futuro, vamos a enfrentar esta situación con responsabilidad y cuidado, siempre con el apoyo de toda la sociedad: estamos en la etapa de contención, necesitamos lo mejor de nosotros, todas las medidas preventivas.



Sin embargo, es importante poner de relieve que el pánico es un gran aliado del coronavirus y nos puede desbordar. El coronavirus es un problema serio, pero debemos enfrentarlo con serenidad. Si no tenemos los síntomas, no debemos acudir a los centros de salud porque podemos quitarles el espacio a personas que sí lo necesitan.



Repito, este es el reto más grande para todos los sistemas de salud del mundo y será especialmente difícil para los países latinoamericanos, por eso debemos priorizar las acciones dentro del sistema de salud y que todos tomemos medidas de autocuidado y prevención.

¿Qué instrucciones precisas dará usted a sus ministros para afrontar los efectos de la pandemia?

Todo el gabinete está comprometido con las decisiones que estamos tomando, trabajando permanentemente desde sus carteras para evaluar la situación y tomar las medidas que sean necesarias.



Como lo mencioné antes, en el Puesto de Mando Unificado está reunida toda la institucionalidad colombiana, alerta las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto quiere decir que estamos viendo el panorama integralmente y decidiendo con la mejor información posible.



Los diferentes ministerios tienen la instrucción de evaluar el impacto y las medidas necesarias para que todos los aspectos de la vida del país puedan avanzar y superar esta coyuntura.

¿Es partidario de que los colombianos posterguen sus eventuales viajes programados a Europa? ¿Usted es partidario de que Colombia se aísle?

Enfrentar una pandemia de estas dimensiones nos obliga a todos a tomar decisiones restrictivas, especialmente evitar los viajes a lugares donde se concentra el virus.

¿Qué riesgos corre el país ante la pandemia?

El coronavirus es un reto en temas de salud pública para el mundo. Hoy, ya son más de 130.000 casos de contagio en más de 120 países, de los cuales más de 69.000 personas se han recuperado, pero también más de 5.000 han perdido la vida a causa del covid-19.



Nuestros riesgos son los riesgos que enfrenta el mundo hoy. Y nuestro reto y el de todos los gobiernos locales es procurar la mayor de las protecciones para la salud de los colombianos. Esa es nuestra prioridad, y es por lo que estamos trabajando.



El covid-19 es un reto mundial, y ante él hemos respondido con todas las medidas adoptadas desde comienzos de enero, cuando empezamos a ver los primeros brotes en China. Todas las herramientas que hemos desarrollado, así como la articulación con las entidades locales y departamentales, nos han permitido actuar con celeridad desde que se presentó el primer caso, y les hemos contado constantemente a los colombianos la evolución del virus en el país y las medidas que hemos tomado al respecto, así como les hemos informado sobre las precauciones que todos los ciudadanos deben tomar para evitarlo.



Pero el covid-19 también está representando un reto económico. En nuestro caso, los sectores más expuestos han sido el del turismo y el del transporte aéreo. Por esto hemos tomado también medidas al respecto, como el cambio del calendario tributario para las empresas de estos sectores. Igualmente, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda abrieron espacios de liquidez para darle respiro al sistema financiero.

Hemos tomado las medidas necesarias y continuaremos tomándolas para cuidar y proteger primordialmente la salud de los colombianos. Pero, así mismo, las medidas para proteger nuestra economía y el bolsillo de los ciudadanos.



Quiero resaltar que las medidas que hemos venido adoptando desde el inicio de mi gobierno, sobre el alivio en la carta tributaria de la micro, pequeña y mediana empresa, han sido importantes para esta coyuntura, y estamos permanentemente en contacto con los empresarios y monitoreando el comportamiento del comercio para que no se vean afectados. Por esto, también, el fin de semana pasado mantuve una reunión con el Consejo Gremial, para manifestarles nuestro total compromiso y acompañamiento ante estas circunstancias.

¿Qué les pide usted a los ciudadanos?

Este es un trabajo de todos. Como lo he dicho desde un comienzo, el primer espacio de cuidado y prevención está en los hogares. Esta infección se reproduce cuando una persona enferma habla, tose o estornuda sin cubrirse la boca, de manera que el virus entra en contacto con otras personas.



Aunque la posibilidad de contagiarse no está sujeta a la edad de la persona, se ha detectado un número bajo de niños contagiados. Lo contrario ocurre en el caso de adultos mayores –especialmente aquellos con enfermedades crónicas, diabetes, asma o hipertensión–, donde se ha registrado un alto número de contagiados y, desafortunadamente, de fallecidos. Por esta razón es conveniente que los adultos mayores adopten medidas especiales de autoprotección guardándose en casa.



Por eso es urgente que la ciudadanía tome todas las medidas preventivas posibles y se mantenga informada por medio de todos los medios de divulgación que dispusimos para tal efecto: internet, radio, televisión, mensajes de texto, líneas telefónicas habilitadas para resolver inquietudes, la página web del Ministerio de Salud, la aplicación móvil CoronApp, entre otros.

La forma más efectiva para prevenir el covid-19 es lavarse las manos frotándolas bien con agua y jabón, y hacerlo regularmente. Esto reduce considerablemente la posibilidad de ser contagiado. Les hemos recomendado a los ciudadanos evitar saludar de abrazo o beso, alejarse de personas enfermas, cubrirse la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser y usar tapabocas solo si tienen gripa o cuidan a otras personas que tengan gripa.



Es importante desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia, procurar una buena ventilación de los lugares donde permanezcan, y algo muy importante: mantener la calma y atender las recomendaciones hechas únicamente por autoridades oficiales.



Esta coyuntura que estamos viviendo nos exige ser responsables y solidarios. ¡Mitigar el riesgo de infección es asunto de todos!

¿Su agenda qué tipo de modificaciones tendrá para evitar que usted se contagie?

La agenda de gobierno sigue, pero hemos tomado las precauciones necesarias. Hemos reducido los eventos públicos, y haciendo cosas sencillas que contrarrestan la propagación, como mantener una distancia prudente o lavarse las manos constantemente.



Cuando es posible, estamos utilizando teleconferencias y videollamadas, que nos permitan evitar los riesgos de contagio, pero continuar con nuestra agenda de trabajo.



Desde hace varios meses creamos el portal web www.gov.co para que los ciudadanos puedan realizar desde allí sus trámites con el Estado, y allí tenemos un enlace con toda la información sobre las medidas de precaución que debemos tomar los ciudadanos para prevenir el virus.



Otras entidades han adoptado medidas para continuar con su agenda, como en el caso de ProColombia, que, por medio de una plataforma virtual, está llevando a cabo en este momento su Macrorrueda de negocios número 80, con la participación de más de 2.500 exportadores.



El día jueves firmé la Directiva Presidencial 02, en la que autorizo a las entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Gobierno el trabajo en casa por medio del uso de las tecnologías y el fomento de la realización de reuniones y encuentros por medios virtuales.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO