Presidente Duque destaca la atención de la CPI al proceso de paz

El presidente Iván Duque se refirió este lunes en París al proceso de paz y al papel de la Corte Penal Internacional (CPI).



“Lo que nosotros hemos dicho siempre y hay que ser consistentes es que la Corte Penal Internacional existe ya hace varios años y uno de sus objetivos es evitar que crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad”, dijo el jefe de Estado.

“Por eso me parece muy importante que la Corte Penal Internacional tenga el ojo puesto en nuestro país para verificar que en efecto haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Y, sobre todo, que garantice que vamos a tener sanciones proporcionales para crímenes de lesa humanidad que están contemplados en el estatuto de Roma”, aseguró el mandatario.



Dijo que los colombianos quieren que haya paz, pero paz "con legalidad", lo que significa que no haya impunidad para los máximos responsables de esos crímenes "que todo el mundo rechaza con contundencia".



En un conversatorio con el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Duque dijo que "Colombia se adhirió a principios de los 2000 al Estatuto de Roma y hemos realizado procesos de paz dentro del marco de este sistema multilateral".



