Duque designa a Felipe Buitrago como nuevo ministro de Cultura

El presidente Iván Duque sigue haciendo cambios en el gabinete. Este jueves designó a Felipe Buitrago como nuevo ministro de Cultura, quien reemplazará a Carmen Vásquez, que será embajadora de Colombia en Uruguay.



El jefe de Estado le agradeció a Vásquez, quien ocupó la cartera de Cultura desde 2018. "Agradecemos su gestión, donde sacó adelante la implementación de Ley Naranja, el mayor presupuesto histórico para el sector y la Ley ReActivarte", trinó.



(Puede leer: Rusia califica de infundadas las acusaciones de espionaje de Colombia)

He designado a la Ministra Carmen Vásquez como nueva Embajadora de Colombia en Uruguay. Agradecemos su gestión, donde sacó adelante la implementación de Ley Naranja, el mayor presupuesto histórico para el sector y la Ley ReActivarte. (1/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 24, 2020

Carmen Vásquez, embajadora de Colombia en Uruguay. Foto: Ministerio de Cultura

La nueva embajadora, sentenció Duque, logró "la expansión de los BEPS para los gestores culturales y un programa dinámico de convocatorias para movilizar recursos a la gestión cultural y la protección patrimonial".



(Además: Paloma Valencia defiende a Angélica Lozano de críticas en redes)



Felipe Buitrago, quien ocupará la cartera de Cultura, fungía como viceministro de Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de Cultura, cargo que ocupa desde septiembre de 2019.



Tiene más de 18 años de experiencia en el sector cultura. Fue consultor de División de Asuntos Culturales y Creatividad del BID, director Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor y desarrollador de Economías Creativas del Consejo Británico.



Es economista de la Universidad de Los Andes y magíster en Política Pública Internacional de Johns Hopkins University SAIS.



Buitrago es muy cercano al presidente Iván Duque, juntos escribieron los libros La Economía Naranja y The No Collar Economy.



(En otras noticias: Gobierno explica por qué migrantes irregulares no tendrán vacuna)

He designado a Felipe Buitrago como nuevo @mincultura. Con más de 18 años de experiencia cómo consultor de División de Asuntos Culturales y Creatividad del BID, Director Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor y Desarrollador de Economías Creativas del Consejo Británico. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 24, 2020

Duque aseguró que su principal objetivo es lograr "mayor aporte en oportunidades y empleos, así como en la recuperación del sector frente al impacto de la pandemia".



Además, otro de sus retos es ofrecer más cultura y garantizar el acceso a bienes y servicios culturales diversos p"ara poder impactar positivamente en los asuntos más determinantes de la sociedad, de cara al progreso del país en el corto, mediano y largo plazo".



(En otras noticias: ¿Cómo terminan el año Fajardo y Petro en imagen favorable?)

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET