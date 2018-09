‘No puedo ver como garante a quien ha sido protector de ilegales’

Antes de salir de Nueva york para Bogotá, el presidente Iván Duque puso en duda la continuidad de Venezuela como país garante en las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba con el Eln.

“Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. Y, adicionalmente, allá lo que hay es una dictadura que sido cómplice, además, de muchas actividades criminales”, dijo el jefe de Estado.



“Uno tiene que ser coherente, yo no puedo ver como garante a quien ha sido un protector de grupos armados ilegales en su territorio”, fue la declaración tajante del mandatario colombiano.



Duque dijo que lo que no puede aceptar es que un país “se presente como garante y en su territorio esté alojando y protegiendo a cabecillas de grupos armados ilegales que desde ese territorio planean actos contra el pueblo colombiano o utilizan ese territorio como refugio para evitar la persecución de las autoridades colombianas".



Venezuela figura como garante del proceso con Eln junto a Noruega, Cuba , Chile y Brasil, pero no tenía un papel activo en el mismo. Ecuador también era garante pero, por decisión del presidente Lenín Moreno se retiro.



POLÍTICA