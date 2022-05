El presidente Iván Duque rechazó en la mañana de este miércoles las acusaciones hechas por la excongresista prófuga en Venezuela Aída Merlano quien dijo que a la campaña del mandatario habían ingresado dineros ilícitos. "Mi campaña fue manejada de manera transparente”, dijo en Caracol Radio.

El Jefe del Estado reiteró en la emisora sus argumentos hechos en las últimas horas.



"La señora Aida Merlano fue capturada en abril del año 2018, antes de que yo fuera presidente, y fuera de eso la señora Merlano nunca podrá decir hora, lugar y fecha en la que haya tenido reunión conmigo, porque no ha existido jamás una reunión con ella", dijo él.



"Fuera de eso, las cuentas de mi campaña fueron manejadas impecablemente por el señor Luis Guillermo Echeverry”.



Sobre ella, Duque pidió "que la extraditen, y que venga acá a cumplir la condena porque fue condenada en septiembre de 2019 por la Corte Suprema de Justicia".



Merlano dijo este martes ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que la campaña presidencial de Duque, en las elecciones de 2018, recibió 6.000 millones de pesos de los clanes Gerlein y Char.



La Corte le pidió precisar esta acusación y ella respondió: “Quien podría ratificar los valores es el señor Julio Gerlein, pero le voy a decir lo que yo puedo responder. El señor Fuad Char entregó el valor de 7.000 millones de pesos para que se compraran votos a favor de Arturo Char, de Lilibeth Llinás y a favor mío”, aseguró Merlano.



Según ella, Alejandro Char habría entregado 18.000 millones de pesos, donde se incluyen 7.000 millones de pesos que entregó el papá por medio de Serfinanza.



“De esos 18.000 millones, dijo, se entregó 6.000 millones para la compra de votos de la campaña".



En la entrevista con la emisora, Duque dijo:



"Mi campaña fue manejada de manera transparente e impecable por el doctor Luis Guillermo Echeverry, nosotros no recibimos un solo peso de contribución privada para segunda vuelta. En primera vuelta todas las contribuciones fueron limitadas, teníamos una sola cuenta y la única persona que estaba autorizada para recibir cualquier aporte era el gerente de campaña."



"Esta señora lleva atacando con falacias mi honra desde que está protegida por Nicolás Maduro. Está señora fue capturada o se entregó a las autoridades en abril del año 2018, un mes y medio antes de la primera vuelta. Además, su campaña fue allanada el 11 de marzo del 2018, día en el que yo apenas me estaba presentando a una consulta abierta. Entonces ninguna fecha de las que ella menciona coincide" aseguró Duque.



