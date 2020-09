‘La paz no reposa en un papel ni en galardones’: Duque

Tras realizar una síntesis del conflicto en Colombia a lo largo de toda su historia, el presidente Iván Duque, hizo un balance de su programa ‘Paz con legalidad’ y de paso, aprovechó para hacer algunas consideraciones sobre el proceso y el Acuerdo de Paz.



Una de esas consideraciones, en la que más insistió, es que en la construcción de la paz se deben aplicar con rigor los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. “Si construimos justicia, lo que significa la ausencia de impunidad, no seguirán presentándose nuevas expresiones de violencia, porque la impunidad es partera de nuevas formas de violencia”.

En esta conmemoración virtual participaron, entre otros, invitados especiales como el expresidente José Mujica de Uruguay y Felipe González. Al evento no asistieron los representantes de las Farc, quienes a través de una carta declinaron la invitación, argumentando que lo hecho estos dos años por el Gobierno Duque “no corresponde con lo pactado en La Habana”.



Duque hizo varias reflexiones acerca del proceso señalando que la construcción de la paz “no tiene periodo, no tiene ideología, y no puede caer jamás en la politiquería”, al tiempo que destacó los avances de la implementación de los Acuerdos y defendió las acciones emprendidas por su gobierno. “La paz no reposa en un papel, la paz no reposa en galardones sino que la paz efectiva es el premio que merece nuestra sociedad”.



También dijo que la paz debe tener un fundamento realista y que en ese proceso hay que poner a fin a la discusión sobre amigos y enemigos de la paz, “los únicos enemigos de la paz son los que ha pretendido con las armas imponer su criterio, su intimidación a la sociedad colombiana”.

El presidente Duque aseguró que la vocación de su gobierno es que con seguridad y con justicia y la inversión social con el desarrollo integral “sembremos en el territorio un verdadero espacio de esperanza”.



Al insistir en la necesidad del cumplimiento de los principios de verdad, justicia y reparación, recordó que promovió reformas en el Congreso para que no el narcotráfico ni el secuestro pudieran ser considerados delitos conexos al delito político y por lo tanto, no amnistiables.



El mandatario colombiano también les envió varios mensajes a los miembros de las Farc conminándolos a decir la verdad sobre el secuestro, el reclutamiento de menores y sus vínculos con el narcotráfico y a reparar a sus víctimas.



“Aquellos que tiene la responsabilidad de acudir a la justicia transicional que no estén diciendo las cosas tal y como son, el reclutamiento de niños ha sido ostensible y por lo tanto no queremos más jugarretas, que digan la verdad y que el país la conozca a profundidad”, dijo Duque.

Y agregó: "Ahí no hay espacio para confundir los hechos tratando de divagar o tratando de reducir el margen de verdad, también esperamos que se diga la verdad sobre los secuestros, no con cartas, sino que acudan a la justicia transicional y respondan con nombres y apellidos a esas familias que no saben en dónde están sus seres queridos”.



El Presidente hizo un llamado a los colombianos pidiendo que el país no se puede seguir fracturando con la idea de dividirlos entre amigos y enemigos de la paz. “Aquí la paz con legalidad está en construcción y no dejaremos de buscarla, pero para que impere también debemos decir las cosas con su nombre”, afirmó.



Y por último, les dijo a los que cuestionan la implementación de los acuerdos y su cumplimiento les dijo: ““Hay muchos que por razones políticas pretenden decir que no se está haciendo nada frente a la paz; y me decía estos días un amigo expresidente que lo más difícil hoy es que la verdad anda en mula y la mentira anda en jet, pero no importa porque la verdad se construye con hechos y estos son los que demuestran nuestra vocación”.



