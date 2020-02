Reforma pensional: Duque respalda planteamientos de Alicia Arango

La reforma pensional se abre paso como el tema de discusión política de este 2020. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien asumirá en cuestión de días la cartera del Interior, encendió la llama al dar unas pinceladas de los propósitos del Gobierno y que ella prefiere llamar “reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez”.

La funcionaria, en entrevista con Caracol Noticias, aseguró que para que más personas coticen y aseguren así una pensión “Colombia tiene que cambiar su forma de contratar”. El debate se inició con múltiples críticas hacia ella.



(Lea también: Reforma pensional tocaría a hombres menores de 54 y mujeres hasta 49)



Arango mostró su desazón por algunos comentarios y reaccionó: “Que triste que la lucha por las prestaciones sociales de los colombianos solo puedan ser para quienes trabajan tiempo completo”, escribió en su cuenta de Twitter. “Hay muchas profesiones y oficios que hoy lo hacen así, porque la ley lo permite. La diferencia es que no tienen prestaciones, que sería lo justo”, argumentó.



El presidente Iván Duque salió en defensa de su ministra. En las últimas horas, afirmó que el país necesita sacar adelante la protección de la vejez, a través de herramientas en las que la prioridad sea el aumento de la cobertura y que se garantice equidad.



Duque, además, precisó que este proceso se hará en la Mesa de Concertación Laboral, de la cual hacen parte los gremios empresariales y las organizaciones obreras.

Que triste que la lucha por las prestaciones sociales de los colombianos solo puedan ser para quienes trabajan tiempo completo FACEBOOK

TWITTER

“Yo tengo un compromiso: hay que sacar adelante la protección de la vejez en Colombia”, enfatizó Duque, y agregó: “Nosotros queremos concertar unos mecanismos de protección a la vejez” sobre la base “de un debate que se tiene que dar, primero, en la Mesa de Concertación Laboral, donde empresarios, trabajadores y Gobierno discutamos sobre esa necesidad de Equidad para Colombia”.



“¿Qué me preocupa? Que tengamos poca cobertura pensional, lo cual significa tener adultos mayores que van a llegar a momentos críticos de su vida sin ingresos. Hoy somos un país con 5 millones de personas mayores de 65 años, pero entre 20 y 25 años vamos a ser 15 millones. Si no empezamos, desde ya, a buscar herramientas de protección y de cobertura, sobre la base de Equidad, el problema que vamos a tener más adelante es tremendo”, explicó el Jefe de Estado.



En ese sentido, el Presidente dijo que se empezará por revisar si los subsidios están llegando a quienes realmente los necesitan, “o si los estamos concentrando en las personas de mayor ingreso”.



“Aquí estamos discutiendo cómo, como país, vamos a tener Equidad para proteger a la población que se está envejeciendo rápidamente”, aseveró.



Duque indicó que esta discusión debe ser profunda, seria, balanceada, racional y sostenible fiscalmente.

¿Qué me preocupa? Que tengamos poca cobertura pensional, lo cual significa tener adultos mayores que van a llegar a momentos críticos de su vida sin ingresos FACEBOOK

TWITTER

Las afirmaciones de Duque, hechas en una entrevista con Fernando Quijano, director del diario económico La República, van en línea con las de la ministra, quien ha dicho que el Gobierno se ha comprometido a que las decisiones que se tomen respecto al tema laboral, serán discutidas en diálogo social, donde intervienen todas las partes involucradas en la decisión.



Desde la otra orilla, los trabajadores han rechazado el abrebocas de lo que será una reforma pensional.



“Cuando el Gobierno dijo al hablar de la reforma pensional en el paro, que era una cosa que él no tenía en la cabeza, hoy está claro que sí lo tiene en la cabeza”, dijo, por ejemplo, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT



Lo cierto es que Arango entró marcando la agenda política del escenario en donde se moverá en cuestión de días. Está claro que la iniciativa se presentará este año al Congreso.



En su entrevista con Caracol, la aún ministra de Trabajo reveló que el gobierno buscará sacar adelante una reforma pensional que se enfoque en mantener pilares básicos y sensibles como no modificar la edad de pensión, conservar la pensión de sobreviviente, respetar los derechos adquiridos, fortalecer Colpensiones y no subir la tasa de cotización actual.



Sin embargo, dijo, los recursos que hoy se destinan a subsidiar las pensiones en el régimen de prima media serán reorientados.



“Tienen que cambiar porque hoy los mayores subsidios van a las pensiones más altas y no a las pensiones más bajas. Eso es un absurdo de un tamaño…lo tenemos que corregir”, indicó Arango.



"Lo que nosotros tenemos que hacer es una combinación entre los dos regímenes, el de ahorro individual y el de prima media, (...) queremos hacer una especie de pirámide en la que esté arriba un sector solidario, es decir, Colombia Mayor, todos aquellos ancianos desprotegidos que son una cantidad y que han trabajado toda la vida y salen a pedir subsidio".



De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno ha establecido unos puntos inamovibles para esta reforma, como son no modificar la edad de jubilación -de 62 años para los hombres y de 57 años para las mujeres- ni la tasa de cotización, la edad de supervivencia, los derechos adquiridos y los subsidios.



"Lo que queremos es que se respeten los derechos adquiridos de los que ya se pensionaron y de los que no se han pensionado pero que están a punto", dijo.



Para sostener esta tesis, Arango y Duque acuden a las cifras. De acuerdo con la ministra, en Colombia hay 23 millones de trabajadores y alrededor de 3 millones de pensionados que le cuestan al país cerca de 25 billones de pesos al año por cuenta de los subsidios que, según la Ministra, "en Colombia pasa un tema muy grave y es que la gente que tiene más pensión tiene más subsidio (...) es absurdo que los subsidios se vayan a los que más ganan, el subsidio tiene que ser para el más vulnerable siempre".



Así las cosas, el Gobierno Nacional empezó a mostrar sus cartas del tema que seguramente copará la agenda política de este 2020. El debate apenas comienza.



POLÍTICA