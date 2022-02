El presidente Iván Duque se refirió este martes al aumento de las tasas de interés del Banco del República que se dio esta semana, como un medida para afrontar la inflación.



El mandatario fue tajante al señalar que si bien es respetuoso del Emisor, con esa medida no se va solucionar el problema. El Banco aumentó un punto porcentual las tasas de interés hasta el 4 por ciento.

El jefe de Estado dijo que ese es un asunto que se debe reflexionar a profundidad.



"Los bancos centrales deben hacer su labor para controlar la inflación, pero también es muy importante darnos cuenta del fenómeno que se está dando hoy. Este fenómeno inflacionario es algo mundial, es un fenómeno que lo están ocasionando las dificultades en la cadena logística, la escasez de servicios de contenedores", dijo.



Agregó que por lo tanto la pregunta que hay que hacerse es si aumentar las tasas va a evitar que ese fenómeno realmente siga ocurriendo.



"Claro que hay que controlar la inflación, pero mi humilde reflexión y respetando la independencia del Banco de la República es que los aumentos en las tasas no se pueden hacer ni de manera brusca ni de manera súbita, mucho más cuando se trata de un fenómeno externo y que se debe manejar con finura", destacó.



El Presidente dijo que si bien se debe controlar la inflación, también se debe seguir manteniendo el crecimiento porque es fundamental para vencer la pobreza para mejorar la calidad de vida de los colombianos.



El jefe de Estado igualmente se refirió a un candidato a la presidencia (todo indica Gustavo Petro) que está proponiendo subir los aranceles a los alimentos importados para combatir el hambre y para favorecer la producción nacional.



Duque dijo que la FAO ya reconoció las imprecisiones que tenía el mapa que hizo, en el cual se incluye a Colombia en la lista de veinte países que podrían sufrir hambre aguda, en 2022.



"Si se aumenta el arancel a esos productos, lo único que se va a generar es más inflación y si se genera más inflación lo que vamos a tener es una afectación mayor de los hogares más vulnerables", dijo el jefe de Estado. A renglón seguido recomendó tener mucho cuidado con propuestas populistas y demagógicas que no tengan sustento.



