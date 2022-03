El presidente Iván Duque criticó este miércoles la propuesta del candidato Gustavo Petro, que consiste en darle un subsidio de medio millón de pesos a los adultos mayores sin pensión, financiándolo con los ahorros pensionales de los colombianos en fondos privados.



De acuerdo con el jefe de Estado, esta propuesta es “quitarles el ahorro a las personas y volver eso plata de bolsillo para financiar demagogia”. Además, calificó esto como una “expropiación”.



“Me parece grave que en Colombia se estén haciendo afirmaciones con mentiras, que se trate de deslegitimar un sistema de fondos que tiene nuestro país, claro que se puede mejorar, pero hablar de quitarle esos recursos a los fondos es una expropiación, eso es un corralito como lo que vimos en otros países para quitarle el ahorro a las personas y volver eso plata de bolsillo para financiar demagogia”, aseguró.



Aunque admitió que se tiene que fortalecer el ahorro pensional con otro tipo de iniciativas, fue enfático al asegurar que este tipo de propuestas comienzan como ‘tapaditas’, pero lo que realmente buscan es “echarle mano al ahorro de las personas para volverla plata de bolsillo de la politiquería y yo creo que estos mensajes hay que darlos con mucha sensatez”.



La polémica la desató Petro en el debate de este lunes, llevado a cabo por la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana.



El candidato del Pacto Histórico nuevamente dijo que, de llegar a la Presidencia, dará un bono pensional mensual de 500.000 pesos (medio salario mínimo) para 3 millones de personas y que este costaría 18 billones de pesos al año.



Ante esto, el candidato Federico Gutiérrez lo cuestionó, preguntándole de dónde iba a sacar los recursos para entregar dicho subsidio.



Petro le respondió, asegurando que saldrían de una reforma pensional. Esta consistiría en un sistema de pilares en donde en lugar de tener fondos privados de pensiones el dinero estaría solo en lo público, es decir, en Colpensiones.



“En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el Presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”, señaló el exalcalde de Bogotá.



POLÍTICA