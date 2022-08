Gustavo Petro, presidente electo, recibirá este viernes al mediodía una condecoración por parte del presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, un hecho que refleja la transición democrática en Colombia, a escasas horas del cambio de mando en el país.



(Le puede interesar: María Paula Correa, la jefe de Gabinete de Duque, hace balance y lanza dardos)

(No deje de leer: Video: Iván Duque imita a Gustavo Petro y Álvaro Uribe)



El acto está publicado en la agenda del presidente electo. Sin embargo, en la agenda oficial de la Casa de Nariño enviado a los medios de comunicación el acto no aparece.



El hecho, sin embargo, ha llamado la atención incluso de líderes del Pacto Histórico. Así, por ejemplo, al respecto, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso, dijo en Blu Radio que, si la condecoración es un acto protocolario, sería un símbolo de la institucionalidad.



(Lea además: Petro asistió a 'posesión ancestral' en la Sierra Nevada de Santa Marta)



Sin embargo, Barreras aseguró en la emisora que, de no ser así, sería impertinente y entregó las razones: “Si es un acto protocolario, me parece un símbolo de transición democrática, pacífica, respetuosa. (De no ser así, es impertinente) porque me parece que una condecoración militar en momento en que comienza un gobierno nuevo y en que el presidente electo, por su formación, no tiene nada que ver con las Fuerzas Militares”.



En la misma emisora, el periodista Felipe Zuleta recordó que se trata de un acto corriente y que fue lo mismo "que le tocó hacer el presidente Juan Manuel Santos con Iván Duque hace cuatro años”, explicó.



(Le recomendamos leer: Cómo queda la carrera por la Contraloría después de elección de los 10 nombres)



Para los analistas el gesto de hoy se trata de un mensaje institucional fuerte, más allá de las diferencias ideológicas del gobierno saliente y el gobierno entrante.



POLÍTICA