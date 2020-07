Tutela: ‘Respeto el fallo, pero me parece absurdo': Iván Duque

El presidente Iván Duque defendió nuevamente las medidas adoptadas para la protección de los adultos mayores frente al Covid-19 e hizo un serio cuestionamiento frente al fallo de la tutela que el Gobierno perdió en primera instancia y que está en fase de impugnación.



Tras reconocer en su programa ‘Prevención y Acción’ que es un tema muy complejo, y explicar con datos estadísticos y ‘evidencia científica’ porqué mantiene el aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años, Duque dijo que es respetuoso y entiende el fallo.



“Pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario, además, a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad”, dijo.



Ante el reclamo, que según el mandatario le hicieron en redes sociales y en correos, acerca de que debe primar el derecho a la igualdad, Duque sostuvo que las decisiones se han tomado basadas en evidencia científica.



“Es que la pandemia no es igual en todas los sectores de la población, nuestra principal tarea es proteger la vida y la salud, y si a un grupo poblacional que representa el 7 por ciento de los contagios y representa el 49 por ciento de las muertes, pues nos damos cuenta que es allí donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo”, explicó.

Acto seguido, insistió en que nunca ha buscado restringir derechos ni afectar ni maltratar ni discriminar. “Quisiéramos que estos sectores de la población por los que tenemos tanto afecto pudieran sentirse muchos más libres, más tranquilos en este ambiente, pero ese no es el caso desafortunadamente, y por eso el mensaje de protección a ese sector de la población es fundamental para mantener tasas bajas de mortalidad por millón de habitantes”.



El presidente fue secundado por su ministro de Salud, Fernando Ruíz, quien explicó que si la pandemia afectara igualmente a todos los grupos poblacionales, “claramente aquí habría un tema de no igualdad o desigualdad o de inequidad entre grupos poblacionales”.

Pero, continuó Ruiz, “aquí la evidencia es absolutamente contundente y la cifra está basada en los datos que han surgido de diferentes estudios epidemiológicos y demográficos que han hecho alrededor del Covid”.



Por último, el ministro aseguró que este no es un capricho, sino la implementación de principios fundamentales de salud pública, el de precaución y el de prevención.



“De manera que lo complicado de un fallo de estos, que obviamente respetamos, es que desconfigura de alguna manera todos los principios básicos de la salud pública”, afirmó Ruíz.



