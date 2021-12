El presidente Iván Duque se refirió en la tarde de este martes desde Cali a lo dicho por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en el sentido de que no fue capturado en una operación militar.



Le puede interesar: Francia Márquez, por divisiones con Petro, analiza irse del Pacto Histórico



Úsuga no negó que había operativos de las autoridades en la región para capturarlo y dijo que él decidió ir donde estaban un cabo y cuatro soldados a entregarse, preocupado porque le respetaran la vida.



‘Otoniel’ detalló ante la JEP que el día de su detención él dejó a los integrantes de su seguridad con los que estaba, se quitó la camisa para mostrar que no estaba armado y pidió que le respetaran la vida.

Facebook Twitter Linkedin

Alias Otoniel ante la JEP Foto: Archivo Particular

"Lo primero que yo quiero decir es qué va a decir esa sabandija cuando ya esté en un calabozo en una cárcel de Estados Unidos. Ese fue un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente y que lo veníamos cazando hace mucho tiempo", dijo Duque.



El jefe de Estado agregó que no fue solamente a él sino a todos sus secuaces, que han sido dados de baja o capturados y han sido extraditados.



"Que no venga ahora a dárselas de lucido semejante criminal, que él sabe cómo lo capturamos y él sabe hasta donde le llegó la inteligencia", dijo el jefe de Estado.



Duque dijo que contra el Estado no se puede. "Así que le queda notificado a esa sabandija y a ese criminal que cuando se vaya al calabozo y a la cárcel de Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo", resaltó.



Además: Partido Comunes inaugura su 'Escuela Nacional de Formación de Jóvenes'