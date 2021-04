Pico y cédula y toque de queda en ciudades con alta ocupación UCI

El Gobierno Nacional expidió este lunes una nueva circular con medidas para evitar la propagación acelerada del tercer pico de la pandemia en el país, ya que se han presentado incrementos sostenidos en algunos municipios en las últimas semanas.

La circular 10189 establece que las ciudades con ocupación de unidad de cuidados Intensivos (UCI) superior al 50 por ciento tendrán pico y cédula y toque de queda nocturno, pero con variación del horario en esta medida según aumenta la ocupación de UCI.



De este modo, las medidas que ordena el Gobierno y deben ser acogidas en coordinación con los mandatarios locales quedan así:

Ciudades con ocupación UCI superior al 85 %:

-Instaurar medidas de pico y cédula, incluyendo el transporte público, en los municipios con este rango de ocupación de camas UCI, durante las próximas dos semanas, esto es entre las 00:00 horas del próximo lunes 19 de abril de 2021 y las 05:00 horas del lunes 3 de mayo de 2021.



Los hoteles y los establecimientos de la industria gastronómica no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula en ninguna ciudad, sin importar la ocupación de UCI.



-Establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 6:00 p. m. del próximo lunes 19 de abril de 2021 y las 05:00 a. m. del lunes 3 de mayo de 2021.

Congestión en algunas troncales. Foto: Néstor Gómez - CEET

En todas las ciudades, sin importar la ocupación de UCI, se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas. Se permiten los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades mencionadas en el Decreto 1076 de 2020.



Según la información del Ministerio de Salud a corte del 18 de abril, algunas de las ciudades que se encuentran en este grupo son Bogotá, Medellín, Santa Marta, Manizales, Pereira, Cali, entre otras.



Ciudades con ocupación UCI entre el 80 % y el 84 %:

-Instaurar medidas de pico y cédula, incluyendo el transporte público, en los municipios con este rango de ocupación de camas UCI durante las próximas dos semanas, esto es entre las 00:00 horas del próximo lunes 19 de abril de 2021 y las 00:00 horas del lunes 3 de mayo de 2021.



-Establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 8:00 p. m. del próximo lunes 19 de abril de 2021 y las 05:00 a. m. del lunes 3 de mayo de 2021.



Según la información del Ministerio de Salud a corte del 18 de abril, una de las ciudades que se encuentran en este grupo es Bucaramanga, Valledupar, entre otras.

Ciudades con ocupación UCI entre el 70 % y el 79 %:

-Instaurar medidas de pico y cédula en los municipios con este rango de ocupación de camas UCI durante las próximas dos semanas, esto es entre las 00:00 horas del próximo lunes 19 de abril de 2021 y las 00:00 horas del lunes 3 de mayo de 2021.



-Establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 10:00 p. m. del próximo lunes 19 de abril de 2021 y las 05:00 a. m. del lunes 3 de mayo de 2021.



Según la información del Ministerio de Salud a corte del 18 de abril, una de las ciudades que se encuentran en este grupo es Barranquilla, Montería, entre otras.

Ciudades con ocupación UCI entre el 50 % y el 69 %:

-Instaurar medidas de pico y cédula en los municipios con este rango de ocupación de camas UCI durante las próximas dos semanas, esto es entre las 00:00 horas del próximo lunes 19 de abril de 2021 y las 00:00 horas del lunes 3 de mayo de 2021.



-Establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 00:00 horas del día lunes 19 de abril de 2021 y las 05:00 a. m. del día lunes 3 de mayo de 2021.



Según la información del Ministerio de Salud a corte del 18 de abril, algunas de las ciudades que se encuentran en este grupo son Cartagena, Tunja, Armenia, entre otras.



Otras medidas:

Así mismo, se ordena a los alcaldes y gobernadores:



-No autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas.



-No habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios.



-Reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general.



-Prohibir la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regional.



-Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70 por ciento o altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración, como playas, malecones y plazoletas, en los que se identifique violación a los protocolos de bioseguridad. La regulación deberá limitarse a las zonas o sectores donde se presenten las condiciones expuestas.



-Establecer compromisos con los empresarios para determinar turnos de trabajo que eviten las aglomeraciones en las instalaciones y en los medios de transporte.



El Gobierno agregó que los municipios en observación por aumento en la curva de casos y muertes, son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira, respectivamente, de igual manera, las ciudades en observación por incremento tanto en casos y muertes como en la ocupación de UCI son Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar.



