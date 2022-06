El presidente de la República, Iván Duque, anunció que desde el Gobierno Nacional se firmó un decreto que aplica nuevas medidas para un nuevo crédito con el Icetex. En este se contempla un "pago contingente" según los ingresos de la persona que adquiera la financiación con la entidad.



"Firmamos el decreto que reglamenta el mecanismo de 'Pago Contingente al Ingreso' para nuevos créditos del Icetex, que permitirá el pago de la obligación de acuerdo al ingreso del beneficiario", dijo Duque.

Duque explicó que con este decreto las personas que aún no tengan trabajo o ganen menos de un salario mínimo legal vigente no deberán realizar ningún pago, no se registrará mora ni se traducirá en un reporte a las centrales de riesgo.



"Con este mecanismo, el usuario cancela su crédito mediante una deducción y retención que en ningún caso superarán el 20% de su ingreso mensual", agregó el presidente, quien se encuentra este miércoles en Washington.



Además, el primer mandatario indicó que el mecanismo de financiación será completamente voluntario y aplicará para las personas que soliciten un nuevo crédito con estas características para acceder a la educación superior.

