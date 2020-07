Duque anuncia nuevas medidas contra violadores de niños

El presidente Iván Duque participó esta mañana en la promulgación del acto legislativo que que modifica el artículo 34 de la Constitución, estableciendo la posibilidad de la prisión perpetua, revisable, para los asesinos y violadores de niños.

En el marco de la ceremonia, Duque dijo que el reto que viene ahora es darle un trámite acelerado a la ley que reglamenta este Acto Legislativo y que se complementa con otros desarrollos normativos, como la que tiene que ver con la imprescriptibilidad de estas conductas.



El jefe de Estado comenzó la ceremonia destacando el talante y el espíritu de Gilma Jiménez, la fallecida exsenadora que lideró varias iniciativas para establecer la cadena perpetua para los violadores de niños.



Dijo que ella ejerció la política con convicciones, con principios y siempre que tuvo la representación popular, defendió la causa de la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.



Claro que también destacó el trabajo que hizo el Congreso y el compromiso de algunos funcionarios de su administración para sacar adelante el acto legislativo

"Hoy Colombia da un paso trascendental con la promulgación de este acto legislativo y digo trascendental porque a pesar de 13 años de constantes e insistentes procesos logramos poner por encima el artículo 44 de la Constitución en virtud del cual los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás", dijo el mandatario.



El jefe de Estado destacó que Colombia está más unido que nunca "para que quienes violan, para que quienes asesinen niños niñas y adolescentes sepan que tendrán no solamente la máxima pena de nuestro país, sino que tendrán una pena excepcional".



En ese sentido el mandatario aseguró que "nuestro reto ahora" es darle su trámite acelerado en el Congreso a la ley que reglamenta este acto legislativo, que todavía no ha sido radicada por el Ejecutivo.



Eso sí, anticipó que ese proyecto se complementará con otros desarrollos legislativos que son fundamentales para el país.



En ese camino, aseguró que la cadena perpetua no es la única apuesta del Gobierno contra quienes atentan contra los niños y adolescentes. Agregó que se avanza en que los delitos contra los menores sean imprescriptibles, es decir, que con el paso del tiempo no se extinga la responsabilidad de los autores.



"Y también creo que estamos dando un paso muy importante como sociedad con que nosotros podamos ponerle fin al castigo físico de los niños. Ese es un paso también definitivo en la transformación de nuestra sociedad, es un paso para que tengamos al interior de los hogares un fundamento pedagógico para aproximarnos a la conducta de nuestros niños", dijo el Presidente.



El jefe de Estado, igualmente, destacó los pasos que se han dado para que se hagan públicos todos los registros de quienes han sido sancionados por conductas contra los niños de nuestro país y dijo que es "una herramienta muy importante" para que se pueda mirar esa base de datos a profundidad y evitar que haya alguna amenaza contra los menores.



"En los próximos años nosotros tendremos que ver con ese marco normativo resultados, no es quedarnos solamente con la sanción ejemplarizante, no es quedarnos solamente en que este delito sean imprescriptibles, no es quedarnos solamente con que podamos nosotros extinguir el castigo físico", afirmó Duque.

Hampones

El mandatario invitó a todos los colombianos a que hagamos una gran pedagogía Nacional en la que el país les diga "no a esos hampones que han pretendido usurpar la ternura, la inocencia, los principios de nuestros niños". También dijo que "hoy les decimos no a aquellos que pretendían impunidad diferida en el tiempo".



Duque lamentó que el núcleo familiar sea "peligroso para muchos niños de Colombia", porque hay parientes cercanos que han abusado de los menores.



"Ya saben que están notificados, no solamente vamos a trabajar para que estos delitos no prescriban sino también para que los niños y las víctimas pueden denunciar y que se les aplique la cadena perpetua sea quien sea, porque uno de los principios trascendentales de esa transformación normativa es que la vamos a hacer generalizada y vamos a mostrar esos casos de sanción ejemplar para que nuestro país pueda proteger con más fortaleza a la niñez", destacó el Presidente.



