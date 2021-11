Duque: 'Colombia e Israel son naciones hermanas'

El presidente Iván Duque destacó las muy buenas relaciones existentes entre Colombia e Israel al punto que, dijo este lunes, “son naciones hermanas”.



De hecho, la buena marcha de las relaciones invita a mirar con optimismo el futuro. En reunión con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, Duque confirmó la apertura en Jerusalén de una oficina de INNpulsa, y anunció la posibilidad de contar con una delegación permanente de ProColombia en los principales puntos de comercio en Israel.



El mandatario destacó que “Colombia e Israel tienen relaciones diplomáticas desde 1949 y, con el pasar de los años, se han ido fortaleciendo en la cooperación, la inversión y el comercio. Pero me atrevo a decir lo siguiente: estamos hoy en el punto más alto en la relación bilateral, expresado en que durante mi Gobierno se ha firmado, ratificado y puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel”.



Señaló que hoy ya existen 79 empresas colombianas que interactúan con Israel y que “podemos, perfectamente, llegar a triplicar ese número de empresas, próximamente”.



Manifestó que “Colombia e Israel comparten información de inteligencia, información estratégica y luchan contra el terrorismo internacional. De hecho, hemos dado golpes muy importantes gracias a esa cooperación”.



“Colombia e Israel son naciones hermanas. Lo que hemos construido a través de los años no es, solamente, una relación comercial, una relación de inversión. Compartimos principios como la defensa de la democracia, la seguridad como valor democrático y como bien público. Y, sobre todo, la iniciativa privada como motor del desarrollo. Así que, presidente (Isaac) Herzog, gracias por recibirnos, por su hospitalidad y le reiteramos que lo esperamos en nuestro país”, dijo Duque.



El jefe del Estado destacó así este lunes la importancia de las relaciones entre Colombia y el Estado de Israel, tras la reunión con su homólogo de ese país, Isaac Herzog, en desarrollo de la visita que cumple a esa nación.

Al respecto, destacó que el TLC permitirá, mediante el comercio y la inversión, fortalecer los vínculos entre los empresarios y las instituciones de ambas naciones y anunció que su Gobierno tiene como meta triplicar las exportaciones a Israel en los próximos años, con protocolos específicos y puntuales de admisibilidad.



También confirmó, no solo la apertura en Jerusalén de una oficina de INNpulsa –la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno colombiano–, sino también anunció la posibilidad de contar con una delegación permanente de ProColombia –la entidad que maneja la imagen del país, promueve el turismo, las exportaciones y la inversión– ubicada en los principales puntos de comercio en Israel.



En ese aspecto, resaltó que la presencia de INNpulsa en Israel tiene como aspiración allanar el camino de convertir a Colombia en la Silicón Valley de América Latina y expresó su interés por trabajar de la mano con todos los centros de innovación y emprendimiento tecnológico israelitas.



“Tenemos absolutamente claro, señor presidente, que con esa relación serán muchas más las empresas colombianas que interactuarán con este país. Hoy ya tenemos 79 y podemos, perfectamente, llegar a triplicar ese número de empresas, próximamente”, expresó Duque.



De la misma forma, destacó la inversión extranjera directa que existe entre ambas naciones y enfatizó sobre la aspiración de contar con mayor intercambio en materia de servicios, conectividad, ciberseguridad, inteligencia artificial, internet de las cosas y agricultura de precisión, entre otras áreas de negocios.

Cooperación en seguridad y medioambiente

Así mismo, manifestó que “Colombia e Israel comparten información de inteligencia, información estratégica y luchan contra el terrorismo internacional. De hecho, hemos dado golpes muy importantes gracias a esa cooperación”.



En términos similares se expresó frente al tema del cambio climático, biodiversidad, sostenibilidad y adaptación, en el que aspiró “que también podamos trabajar de la mano” y, recalcó, “Colombia hoy lidera la transición energética en América Latina, Colombia está avanzando en energías renovables no convencionales, tiene una ruta del Hidrógeno Verde”.



En ese sentido, añadió que “hemos tomado la decisión de que el 30% de nuestro territorio sea declarado área protegida para el año 2022. Y eso, como lo hablamos usted y yo, abre una enorme oportunidad para que, a través de los créditos de carbono, países como Israel, también, puedan ayudar a Colombia participar en esquemas de financiamiento y, al mismo tiempo, dentro de los esquemas de los mercados de carbono avanzar hacia el carbono neutralidad”.



El mandatario colombiano agregó que “con todo esto, señor presidente, yo creo que nuestras relaciones avanzan y queremos que sean más fuertes. Y, desde ya, le reitero lo que le dije en privado, y se lo digo en público, queremos que visite Colombia, queremos que, todas estas áreas que hemos trabajado usted las pueda ver en el terreno”.



