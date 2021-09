Duque habló de los tiranos y las reelecciones indefinidas 

El presidente Iván Duque al participar este miércoles en la presentación del libro ‘Los principios de la democracia y la reelección presidencial indefinida’ aseguró que “muchos de los tiranos que se mimetizan en el discurso democrático cabalgan sobre esas aspiraciones reeleccionistas indefinidas con una serie de políticas que han traído enormes destrozos”.



Lo dijo en un encuentro en el que participaban, entre otras personas, los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, de Bolivia, y el secretario General de la OEA, Luis Almagro.



En dicho encuentro, Duque igualmente se refirió a la opinión consultiva solicitada por Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la figura de la reelección presidencial indefinida.



“El pretender que sea el dedo inquisidor de un gobernante el que escoja las actividades económicas que convienen y las que no convienen es una tragedia que la han vivido muchos países. El principio expropiador, amenazante, de la propiedad privada también ha cabalgado sobre ese deseo de perpetuarse en el poder”, dijo.



Para el jefe de Estado, en ese contexto se ven amenazas en la región, que se sienten en muchos espacios de participación política, de cara a procesos electorales, en los que se habla de despojar de tierras, de capital, para ser distribuidos conforme a la llamada ‘indulgencia social’, “cuando en realidad lo que busca es la concentración de un falso poder distribuidor, que se convierte también en una Espada de Damocles a los principios de la participación ciudadana”.



Por supuesto que el mandatario se refirió a Venezuela y Nicaragua, donde la figura de la reelección indefinida se ha convertido en una tragedia, motivo por el cual dijo que la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la opinión consultiva de Colombia es faro y “guía para alertar a demócratas sobre esas pretensiones dictocráticas que se nutren de la reelección indefinida”.



“La libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos. En muchos lugares de América Latina se invoca esa libre determinación de los pueblos para que se presenten manipulaciones feroces que destruyen, carcomen y afectan la esencia de la democracia”, afirmó el jefe de Estado.



Para Duque “una de las tragedias que hemos visto en América Latina es que existen gobiernos que han llegado al poder por las urnas (...) Pero rápidamente empiezan un proceso de destrucción de los ejes axiales de la democracia misma, como la tridivisión del poder, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación y terminan configurando dictocracias, gobiernos autoritarios que, en democracia, van minando esos ejes axiales hasta convertirse en dictaduras, y en feroces dictaduras”.



En este sentido, recalcó que una de las herramientas a partir de las cuales se ha visto ese doloroso paso de la democracia a la dictocracia y luego a la dictadura ha sido la “figura perniciosa de las reelecciones indefinidas, que fueron, además, utilizadas, cual petimetre de sastrería, para perpetrar en el poder a algunos tiranos. Y ya conocemos los descenlaces que ha traído para los pueblos”.



“Hoy esta opinión consultiva sirve para orientar, en la condición de la supraconstitucionalidad, a muchos de los tribunales constitucionales de América Latina para que la figura de la reelección indefinida no sea invocada como derecho fundamental”, agregó.



