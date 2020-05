Duque advierte sobre riesgo para región por coronavirus en Venezuela

El presidente Iván Duque advirtió este martes sobre el riesgo que representan para algunos países de la región las dificultades que se registran en Venezuela para atender la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Al intervenir de manera virtual en la conferencia de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela, en el contexto del covid-19, el mandatario se refirió a la precariedad en materia de salud en el vecino país.



El presidente destacó que si bien esa era una reunión en que se estaba hablando esencialmente de la atención a los refugiados, también debía ser una oportunidad para manifestar “con contundencia” que si no termina rápidamente esa dictadura en Venezuela la situación se va a agravar” y mucho más en el campo de lo que estamos viendo con una pandemia como la del covid-19



“Porque hemos visto la situación de las unidades de cuidados intensivos altamente precarias, la poca información epidemiológica, la poca certeza sobre la información de contagios y de decesos que pueden constituirse en una bomba de tiempo, donde ante las carencias eventualmente se van a presentar más presiones en los países limítrofes”, fue el enfático anuncio de Duque.

Sobre el tema de la migraciòn, el mandatario nacional dijo que lo que se está viendo en Venezuela es la más grande crisis migratoria y humanitaria que se haya observado en nuestro continente en la historia reciente.



Dijo, además, que más de 5 millones de venezolanos han dejado su país, lo que equivale prácticamente el 16 por ciento de la población de ese país.



Y recordó que Colombia ha recibido al menos 1,7 millones de venezolanos y otros países de la región también han recibido cifras significativas.



Dijo que a la crisis humanitaria en el vecino país está acompañada de una crisis económica, de comida y de medicamentos, situación que se suma a una hiperinflación que ha empobrecido a ese país.



Tras desatacar el apoyo que el gobierno colombiano les ha dado a los migrantes venezolanos en diversos aspectos, reiteró que la situación migratoria no va a cambiar si no hay una rápida transición a la democracia y, por el contrario, las cifras pueden llegar rápidamente a unos 7 millones de migrantes en todo el mundo.



El mandatario lamentó que mientras en otras crisis migratorias en promedio la ayuda internacional que se ha recibido está por el orden de los 2.000 dólares por persona, en este caso está por los 200 dólares.



Por eso, en su llamado dijo que es necesario que se garanticen los recursos comprometidos en el mediano y en el largo plazo y buscar un instrumento de rápido desembolso y donde no se tenga tanta condición que pueda entorpecer el desembolso de los recursos.

POLÍTICA