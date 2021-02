Duque pide dejar indiferencia ante “crímenes atroces” de Maduro

La comunidad internacional "no puede ser indiferente ante los crímenes atroces" cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela , "que atañen no sólo a sus víctimas sino a toda la humanidad", aseguró en la mañana de este lunes el presidente de la República, Iván Duque, durante su intervención en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

El mandatario dijo que su gobierno apoya la misión internacional de determinación de los hechos en Venezuela y recordó que el primer informe “confirmó una cruda realidad: el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros”.



Por ello, alentó a los integrantes de esta fuerza de observación, establecida en 2019, para lograr establecer las “responsabilidades que corresponden”, apuntando contra las figuras del régimen chavista.



“La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas sino a toda la humanidad”, añadió.



El Presidente participó, por medio de un mensaje, en la sesión de apertura del cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,



El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará este período ordinario de sesiones del 22 de febrero al 23 de marzo de 2021 en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza). En la sesión de hoy también intervino el presidente Maduro.



Duque manifestó así con absoluta firmeza su apoyo a la misión internacional para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Venezuela, creada por el propio Consejo de la ONU en 2019 y que elaboró su primer informe en 2020.



"Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que corresponda", reiteró Duque, quien aseguró que Colombia "ha apoyado con fraternidad y solidaridad a los cerca de dos millones de migrantes venezolanos que están en nuestro país huyendo de la tragedia causada por la dictadura de Maduro".



"Los colombianos no olvidamos que fue un venezolano el que lideró nuestra independencia uniendo para siempre el destino de nuestros países. En el pasado ellos nos tendieron la mano, y hoy nosotros apoyamos con afecto a quienes están escapando del hambre", subrayó.



Lucha contra el covid



En lo relativo a política interna Duque destacó que su país ha puesto en marcha un plan nacional de vacunación contra el covid-19 con el que se espera inmunizar a unos 35 millones de personas, el 70 por ciento de la población colombiana.



En este sentido, el presidente colombiano pidió a la comunidad internacional mayor solidaridad para garantizar un acceso equitativo a las vacunas, en línea con lo solicitado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Duque defendió además los progresos en el proceso de paz en Colombia, en el que en su opinión "se está avanzando mucho con la transformación de los territorios mas afectados por la violencia y la pobreza".



"En 2020 logramos la tasa mas baja de homicidios en 46 años y la de secuestros mas baja desde que se tienen registros", defendió Duque, quien también resaltó la destrucción de más de 130.000 cultivos ilícitos relacionados con la lucha antidrogas.

Duque aseguró que al mismo tiempo se está combatiendo a los grupos armados ilegales que aún operan en Colombia, a los que acusó de ser los principales perpetradores de crímenes contra activistas de derechos humanos.



"Colombia se ha mantenido siempre dispuesta al escrutinio internacional, no ocultamos nuestras dificultades y recibimos con la mejor disposición las recomendaciones hechas para promover los derechos humanos en el país", concluyó, para mostrar la intención de seguir colaborando con las Naciones Unidas en ese sentido.



El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas responsable de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y de abordar situaciones de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Tiene la capacidad de discutir todas las cuestiones y situaciones temáticas de derechos humanos que requieren su atención durante todo el año.Política con información de agencias