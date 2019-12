Gobierno acepta diálogo directo con Comité de Paro

El Gobierno del presidente Iván Duque aceptó este lunes realizar un diálogo directo con los líderes del paro. Esta era una de las exigencias del Comité del Paro: "Nosotros queremos sentarnos de manera exclusiva con el Jefe del Estado", habían dicho.

Para llegar a este punto, ha cobrado especial protagonismo el exvicepresidente Angelino Garzón.



Hace unos días, a su llegada a la Casa de Nariño, Angelino Garzón, el actual negociador o mediador entre el Gobierno y los voceros del Paro Nacional, había dicho que ambas partes tenían que ceder para avanzar:



“Apenas estamos en la fase de exploración de posibilidades", dijo. Es importante que "exploremos todas las posibilidades para buscar soluciones”, señaló en su momento. Todo indica que sus buenos oficios de componedor empiezan a dar resultados.



(Le puede interesar: 'No queremos más pirómanos incitando a la violencia': Duque)



La movilización de protesta que fue inicialmente impulsada por el Comando Nacional Unitario conformado por las centrales CUT, CTC, CGT y CPC y al que se ido unido distintas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, y que se hizo para mostrarle su inconformismo al Gobierno Nacional y reclamar mejores condiciones, entra en su tercera semana.



De hecho, algunos sectores lo han interpretado como una de las irrupciones en la vida política más importantes en este 2019.



Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, señaló que con el exvicepresidente Angelino Garzón intermedió acercamientos con el Comité de Paro y dijo que el Gobierno tiene toda la disposición de diálogo "sin ultimátums, sin presiones y por el bien de Colombia".



Aseguró que sería una mesa paralela a la de la Conversación Nacional que, en todo caso, tendría que cruzarse eventualmente con la agenda con el Comité de Paro.



Molano señaló también que el Ejecutivo hizo un llamado a suspender el nuevo llamado a paro de este miércoles 4 de diciembre, y dijo que los representantes del Comité de Paro se comprometieron a estudiar ese planteamiento.



(Lea también: ‘El paro seguirá hasta que el Gobierno acepte una mesa de negociación')



Por su lado, Angelino Garzón dijo que la reunión exploratoria del sábado contó con la asistencia de 20 integrantes del Comité de Paro. "Fue un encuentro respetuoso en el que manifestamos que estamos dispuestos a crear una Mesa de Diálogo Social", señaló.



"La voluntad del Gobierno es sentarnos hoy mismo o mañana en un sitio que de común acuerdo definamos", señaló el exvicepresidente. Como Molano, insistió en el llamado a que no se realice la jornada de paro de este miércoles para evitar mayores traumatismos en la economía del país.



El presidente Iván Duque, por su parte, había insistido en los últimos días que el camino era lo que él llama la Conversación Nacional. Ahora, sin embargo, abre esta puerta para sentarse en la misma mesa con los líderes de la protesta que quieren discutir de manera exclusiva trece puntos entregados al Gobierno.



Estos van desde abstenerse de realizar una reforma laboral o pensional, hasta temas fiscales como la derogación del Decreto 2111 que crea la holding financiera del Estado, pasando por la exigencia de disolver el Esmad y el cumplimiento al pie de la letra de los Acuerdos de Paz.



La semana anterior, hubo un primer encuentro en la Casa de Nariño, pero los líderes del paro optaron por salirse de la cita en el momento en que el Presidente iba a invitar a otros sectores.



Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró: “Hemos dejado claro ante el presidente que esos puntos aspiramos discutirlos directamente entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional a través de los mecanismos que se deben definir y que aún no se definen y que esperamos que el gobierno los dé a conocer”. Entonces se marcharon y no habían vuelto a encontrarse.



Para Orjuela, debería ser un diálogo directo y exclusivo. Petición que fue, finalmente, aceptada hoy lunes por el Presidente Duque.



Para este miércoles está previsto una nueva jornada de Paro Nacional.



¿Acallará este anuncio las movilizaciones en la calle? Es una incertidumbre. De hecho, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, se declaró sorprendido ante el resultado de la movilización del 21 de noviembre: “Fue una marcha majestuosa, una manifestación cívico-popular que las mismas centrales obreras nunca llegamos a imaginar que fueran a ser tan gigantescas las movilizaciones y expresiones populares”.

Fue una marcha majestuosa, una manifestación cívico-popular que las mismas centrales obreras nunca llegamos a imaginar FACEBOOK

TWITTER

En esa ocasión, él mismo señaló que hubo otras expresiones que fueron más allá de lo presupuestado por los convocantes. “El cacerolazo no tiene nada que ver con nosotros”, confesó Gómez. Así es. Desde el día del paro, son los jóvenes los que han tomado el protagonismo en los actos que se han realizado en las calles de las principales ciudades.



Diálogo

Diego Molano, coordinador de la conversación nacional, destacó el Gobierno tiene todo el interés de mantener una conversación amplia con todos los sectores de la sociedad.



Por eso dijo que al Comité Nacional del paro se le planteó que el gobierno y el presidente Duque, tienen toda la disposición de diálogo pero “sin ultimátums, sin presiones”.



Igualmente destacó que debido al clamor colombiano ante la necesidad de que el país inicie una época navideña tranquila se les pidió que "suspendieran el paro del 4 de modo que los efectos económicos que está teniendo el paro no sigan afectando las actividades" de los diversos sectores y que Colombia puede retornar a una vida normal y tranquila en estas épocas decembrinas.



De todas maneras, insistió en que el gobierno sigue en la conversación nacional, que es un proceso incluyente y abierto, al tiempo que tiene la disposición de mantener esta mesa paralela de diálogo, con el llamado a suspender el paro de este miércoles.



“Estamos hoy dispuestos y listos a sentarnos con ellos esta tarde o mañana para discutir sobre esta agendas que se les planteó”, concluyó Molano.