El expresidente Iván duque cuestionó con severidad la política energética de su sucesor Gustavo Petro y le advirtió que ponerles fin a los contratos para la exploración de nuevos yacimientos sería "un suicidio económico y social"

En entrevista exclusiva con la periodista María Isabel Rueda, Duque dijo: "Dar por terminado esos contratos sería un suicidio económico y social. El petróleo y el gas representan más del 40 % de las exportaciones y más del 30 % de la inversión extranjera. Son gran fuente de ingresos tributarios con los que se ha podido avanzar mucho en la agenda social. Cuando se da el mensaje de suspender la exploración, no solamente se afectan las finanzas públicas, sino que se espantan los mercados y los inversionistas".



Duque rompió su silencio sobre la gestión de su sucesor en una amplia conversación con la periodista María Isabel Rueda publicada en las páginas de EL TIEMPO.



Hablemos de los primeros cien días de este gobierno. ¿Usted cree viable los planes sobre explotación y exploración petrolera planteados por este gobierno?, le preguntó la periodista.



"Dar por terminado esos contratos sería un suicidio económico y social. El petróleo y el gas representan más del 40 % de las exportaciones y más del 30 % de la inversión extranjera. Son gran fuente de ingresos tributarios con los que se ha podido avanzar mucho en la agenda social. Cuando se da el mensaje de suspender la exploración, no solamente se afectan las finanzas públicas, sino que se espantan los mercados y los inversionistas", respondió Duque.



¿Tener petróleo y gas es contradictorio con la transición energética?, le interrogó ella.



"Desde luego que no. Prueba de ello es que durante nuestro gobierno, duplicamos las reservas de petróleo, en términos de años, pero al mismo tiempo pasamos de prácticamente nada, que era el 0,2 % de la matriz energética en renovables no convencionales, hasta más de 2.800 megavatios, entre lo que ya se ha construido y lo que le corresponde entregar a este gobierno", respondió Duque.



La política del actual gobierno en este campo ha recibido críticas de los sectores de oposición.



De hecho, la ministra de Minas, Irene Vélez, se convirtió en la primera integrante del gabinete del presidente Gustavo Petro en enfrentar una moción de censura en el Congreso.



Por eso, este miércoles se llevó a cabo el debate en el que los citantes -de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático- expusieron sus argumentos de por qué la funcionaria no debe seguir en el cargo. La votación será mañana.



En la charla el exmandatario se mostró muy crítico con Petro. En otro tema, por ejemplo, negó la afirmación de que el país tiene uno de los peores sistemas de salud de mundo.



"Eso es errático. Gracias a este sistema logramos que Colombia fuera el primero en el ranking de Bloomberg en Latinoamérica y el Caribe, en resiliencia contra la pandemia del covid-19, y el segundo en este hemisferio después del Canadá. Tenemos una cobertura de 99,6%, prácticamente universal. Durante mi gobierno cerramos más de 11 EPS de mala calidad y trasladamos cerca de 8 millones de colombianos a otras que sí prestan un servicio apropiado", dijo Duque.





POLÍTICA