La solicitud del duplicado de la cédula de ciudadanía suele hacerse en caso de robo, perdida o deterioro. Si alguno de estos es su caso o quiere estar informado, conozca cómo realizar este trámite en línea.



Cabe resaltar que el único requisito indispensable es que el titular haya tenido cédula amarilla con hologramas. Además, para utilizar el servicio en línea no es necesario pedir cita ni asistir a una Registraduría.



Paso a paso para sacar el duplicado de la cédula

1. Ingrese a la página web de la Registraduría

www.registraduria.gov.co



2. Seleccione la opción Servicios a la Ciudadanía.



2. Diríjase a la sección Identificación y seleccione la opción Duplicado en línea.



3. En la ventana de ingreso al sistema de pagos de la Registraduría ingrese su usuario y contraseña. De no ser así regístrese y llene los datos.



4. Una vez hecho lo anterior, digite la información solicitada en cada paso y pague el costo del duplicado de $55.800 pesos.



5. Luego, le darán una referencia para que haga el respectivo pago a través de PSE o presencialmente en las sucursales del Banco Popular y puntos de Efecty, Matrix o SuperGiros.



6. Dentro de las 24 horas hábiles siguientes recibirá una contraseña verde con código QR, con vigencia de seis (6) meses.



7. En condiciones normales la entrega del documento se realiza en un término que oscila entre 15 y 30 días hábiles, según el lugar de envío.

La cédula es un documento de identidad nacional en muchos países de América Central y del Sur. Foto: iStock

Igualmente, la Registraduría señala que este formato de documento paulatinamente dejará de expedirse, por lo que “se invita a realizar trámite de duplicado de cédula digital, con la cual obtendrá la cédula física de seguridad en policarbonato y podrá activar su versión digital”.



Restricciones

Ahora bien, la entidad subraya que este trámite no está disponible para los consulados pues no aplica para cuentas bancarias del exterior. Asimismo, la entrega de los duplicados de cédula solicitados en línea exclusivamente se hace al titular del documento.



¿En qué caso NO es recomendable solicitar duplicado?

De acuerdo a la Registraduría, si su última cédula amarilla con hologramas fue preparada antes del 2013, (haya sido de primera vez, duplicado o rectificación) “es posible que el documento preparado en esa época no sea adecuado para generarse una réplica, cuando la fotografía de su documento no cumple con las normas ICAO y por lo tanto, es necesario tomar nuevo material y actualizarla”, dice.



“Lo anterior se presenta, ya que, con la evolución de los procesos internos, el sistema es más exigente respecto a los parámetros de calidad de los datos biométricos (foto, firma y huella), de manera que si el documento anterior no los cumplía en su totalidad el sistema podría generar un rechazo en forma automático”.



En consecuencia, es recomendable realizar la solicitud con preparación de material.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

