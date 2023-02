El presidente Gustavo Petro al intervenir este martes en la asamblea de la Federación Nacional de Departamentos planteó que la Fiscalía General de la Nación debe ser la encargada de certificar la incautación de drogas en Colombia.



Esto, con el propósito de medir la eficacia de la Fuerza Pública en ese tipo de operaciones contra el narcotráfico.

Petro señaló que al evaluar la política de seguridad que está construyendo su Gobierno se nota una importante reducción en la tasa de homicidios, pero fue enfático en que es necesario medir también cómo van los indicadores de incautaciones de drogas.



“El único indicador que hoy tenemos es la tasa de homicidios, que hasta ahora reacciona bien, pero deberíamos tener otro que es incautaciones, pero ese indicador no lo puede hacer la fuerza que incauta. Yo creo que la Fiscalía debería ser la entidad que dé la certificación de la cifra”, destacó.



Para el jefe de Estado, la Fiscalía General de la Nación es el ente que en ese tipo de procedimientos cuenta con la información suficiente, porque es el que recibe la denuncia.



“Nos dicen que incautamos 100 toneladas. ¿Quién verifica si son 100 toneladas? ¿Es cierto? Yo creo que la Fiscalía tiene la información suficiente para certificar cuántas cantidades de material incautado –llámese contrabando o cocaína– se produjo en un mes y compararlo con el mes anterior y el mes siguiente, y medir la eficacia de la Fuerza Pública, porque al final es la que tiene que hacer estas operaciones. Si no es eficaz, hay que decirlo”, reseñó ante los gobernadores.



En el país no hay una única entidad que concentre las cifras oficiales en lo que tiene que ver con las incautaciones de drogas ilegales.



Por eso Petro señaló que si bien en materia de incautación de drogas hay una veeduría nacional, también “sabemos que hay una veeduría mundial sobre nosotros o, más bien, norteamericana sobre nosotros, y no podemos decir mentiras”.



“La política de seguridad se puede verificar en términos de que incautamos más y mueren menos o, pues, toca confesar que no funcionó y hay que construir otra”, aseveró el Jefe de Estado.



