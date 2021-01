Dos viajeros llegaron a Colombia con prueba positiva para covid

Vuelve y juega: en las últimas horas se conoció que dos personas llegaron al país con prueba de coronavirus positiva.



Se trata de una colombiana quien llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado, en un vuelo procedente de los Estados Unidos, con una prueba positiva para covid-19.



El otro ciudadano colombiano también llegó al país, específicamente a Cali, desde Estados Unidos, en un vuelo de Copa Airlines, y tenía resultado positivo en la prueba de coronavirus.



Este hombre afirmó que no tenía el resultado de la prueba al momento de abordar el vuelo, pero que lo recibió cuando aterrizó.



Estas dos personas quedaron a disposición de las autoridades sanitarias para realizar el aislamiento respectivo, durante 14 días. Además, las autoridades de salud le harán un seguimiento a los viajeros que estuvieron en el mismo vuelo, para evaluar si algún pasajero resultó contagiado.



Ante ello, Migración Colombia reiteró su llamado a los ciudadanos para que sean responsables y se abstengan de viajar si presentan síntomas o si tienen covid-19.



Esto teniendo en cuenta que la resolución 532 del 31 de diciembre del 2020, del Ministerio de Salud, estableció que se exige nuevamente las pruebas PCR con resultado negativo a todos los viajeros internacionales.



De este modo, las personas deben tener la prueba PCR con resultado negativo expedida como máximo con 96 horas de anticipación al vuelo, sea colombiano o extranjero. Además, antes de abordar debe reportar su estado de salud en la aplicación Check-Mig.



No obstante, la resolución 002, advierte que se debe permitir el embarque de viajeros que en el país de origen no presenten el resultado negativo de la prueba PCR, únicamente cuando manifiesten que tuvieron dificultades para tomársela o para obtener el resultado en el término estipulado para el vuelo. En estos casos se le informa al viajero que una vez ingrese al país deberá realizarse la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo durante catorce días. El aislamiento podrá terminar antes si el resultado de la prueba PCR es negativo. También podrá extenderse por criterio epidemiológico.



Los viajeros deben manifestar verbalmente que tuvieron dificultades para tomarse la prueba o para obtener el resultado en el término exigido previo al vuelo; para estos efectos será suficiente la manifestación verbal del pasajero, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento.



