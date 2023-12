¿Dónde pasará la Navidad el presidente Gustavo Petro? / En Secreto

El presidente Gustavo Petro pasará la Navidad con su familia. El lugar escogido por la familia presidencial es la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias, que se ha convertido en un lugar muy frecuentado por el jefe de Estado.



Puja por las presidencias



Aunque faltan casi siete meses, en Senado y Cámara ya hay movimientos para definir los próximos presidentes. En la Cámara hay una dura puja en la Alianza Verde y suenan nombres como Katherine Miranda, Martha Alfonso y Santiago Osorio. En el Senado las cosas estarían más calmadas. El tercer año es para el Partido Conservador y congresistas de partidos de derecha están sumando apoyos para pedirle al presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, que se postule.

¿Y el Forensis?



Llamó la atención que este año, como ha sido una tradición en Medicina Legal, no se ha publicado el libro del Forensis, una recopilación de estadísticas sobre violencia y accidentes en nuestro país. Pero este ya viene en camino. Hubo retrasos por dificultades de costos en el momento de imprimirlo. Toda la información, sin embargo, está en internet y se puede consultar en el sitio web de Medicina Legal.

Duque, en grandes ligas académicas



Iván Duque en el lanzamiento de su nuevo libro 'Nuestro Futuro'. Foto: Cortesía

El expresidente Iván Duque se ha destacado desde que dejó la Presidencia por ser académico invitado de la Universidad de Oxford y también por ser profesor de la Universidad Internacional de la Florida, junto a su intensa agenda internacional de conferencista y asesor.



Para el 2024, Duque dará nuevos pasos. Aparte de las vinculaciones que tiene, el exmandatario ya ha sido anunciado como profesor invitado a la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y también dará cátedra en el Instituto de Empresa en Madrid. Allí hablará sobre sostenibilidad, acción climática, economía y geopolítica. Un año nuevo con más presencia en las ligas académicas.

Lizcano en 5G



El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, realizó la apertura de la subasta de 5G. Foto: MinTIC

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, corrió una maratón el miércoles, cuando se realizó la subasta del espectro 5G. A primera hora llegó a Maloka, en el occidente de Bogotá, donde se llevó a cabo este evento. Inauguró la subasta y salió corriendo después al Hotel Tequendama, en el centro de la capital, donde recibió una mención de honor en representación del Ministerio en el Premio de Alta Gerencia. Una vez recibió el galardón, regresó a la subasta en la que el Gobierno del presidente Petro finalmente recaudó 1,3 billones de pesos.



El cuadro de Marta Lucía



Según la tradición diplomática de nuestro país, cada uno de los excancilleres de Colombia tiene un retrato en su honor en el Palacio San Carlos y esta semana el turno fue para la excanciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La exfuncionaria decidió llevar su propio retrato, pues no aprobó el boceto elaborado por la Cancillería. Este es el segundo retrato de Ramírez en un edificio oficial, ya que en la Vicepresidencia también se le rindió homenaje tras su paso por ese cargo en el gobierno pasado. Se esperaba la presencia del canciller Álvaro Leyva, pero este no pudo asistir a la ceremonia.

Francia Márquez y Marta Lucía Ramírez en la Vicepresidencia. Foto: Cuenta oficial de Twitter (x) @FranciaMarquezM

La embajadora sigue en Colombia



La embajadora de Colombia en Israel, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, no ha regresado a Tel Aviv, Israel, después de que el presidente Gustavo Petro la llamó a consultas a finales de octubre en medio de la crisis diplomática que se desató con ese país a propósito del conflicto en la Franja de Gaza. “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, dijo en su momento el mandatario. Por ahora la funcionaria no tiene fecha de regreso a la embajada y seguirá en Colombia hasta nuevo aviso. ¿En qué quedan las relaciones?



REDACCIÓN POLÍTICA