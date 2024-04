Documental sobre la vida política de Petro llega a cines el 4 de abril: ¿dónde lo puede ver?

El jueves de esta semana, 4 de abril, llega a las salas de cine el documental ‘Petro’, que hace un recorrido por la trayectoria política del presidente Gustavo Petro hasta su llegada al poder. La pieza audiovisual es dirigida por el documentalista estadounidense Sean Mattinson y producida por Trevor Martin.

El documental sobre la carrea política del primer mandatario ha estado en varios festivales a nivel mundial. Esto le ha permitido tener reconocimientos como una mención de honor a mejor documental en la última edición del Slamdance film Festival, festival que se lleva a cabo en Utah para artistas emergentes como un alternativa al reconocido festival de Sundance.

De acuerdo con los desarrolladores del proyecto, el documental muestra distintos momentos de la vida de Gustavo Petro y tiene un enfoque especial en la campaña presidencial que lo llevó al poder en 2022.

El documental no solo cuenta con voces afines al primer mandatario sino que también participaron perfiles contrarios como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que llegó a segunda vuelta con el ahora mandatario.

“Habiendo filmado previamente un corto con Gustavo Petro, nuestro equipo estaba en una posición única para contar su historia. Como cineasta, siempre me he sentido atraído por figuras inspiradoras. Petro me dio la oportunidad de hacerlo”, declaró el director del documental, Sean Mattison.

Por el momento, en las grandes cadenas de cine no se tiene planeado el estreno del documental sobre Gustavo Petro. Tan solo en la Cinemateca de Bogotá, a cargo del Idartes, se tienen agendadas seis proyecciones durante el mes, comenzando este viernes, 5 de abril, a las siete de la noche.

Por otro lado, la Presidencia anunció que en la noche de este martes Gustavo Petro estará viendo el documental sobre su vida en una proyección privada en la Casa de Nariño.

Desde el Gobierno se ha negado que recursos públicos hayan sido destinados para la realización del documental. Vale recordar que para los primeros 100 días de gobierno, desde Casa de Nariño se publicó una serie documental sobre la llegada del mandatario al poder y los primeros 100 días en el poder.