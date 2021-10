Docente colombiano lleva más de 40 días encerrado en un hospital de China

John Altamirano Uribe es un docente colombiano que viajó a Beijing, China, tras aceptar una oferta laboral como profesor bilingüe en el instituto HD Bilingual School de esa ciudad. No obstante, desde su llegada al país asiático, hace más de 40 días, ha estado encerrado en un hospital tras haber resultado positivo para covid-19.



(Lea también: Cómo la doctrina de la 'prosperidad común' en China puede impactar al mundo).



Para viajar a China, Altamirano se realizó una prueba PCR que salió negativa, pero cuando arribó le realizaron otra que, para su desgracia, dio positivo. Desde entonces se encuentra haciendo cuarentena en una habitación del hospital Sixth People’s, de la ciudad de Hangzhou.



(Le puede interesar: Invima autoriza ensayo clínico en el país para nueva vacuna contra covid-19).

El docente, que se contagió a pesar de estar vacunado con una dosis de Janssen, no presenta síntomas de la enfermedad hace varias semanas y aún así permanece confinado.



La situación para el colombiano es precaria pues en la pequeña habitación en la que se encuentra encerrado no puede ver ni siquiera la luz de sol. Además, debido a que no se ha alimentado bien, ha bajado mucho de peso.



(Le recomendamos leer: OMS cambia de postura y recomienda tercera dosis).

La salud mental ya se empieza a deteriorar. Camino de pared a pared para no enloquecer FACEBOOK

TWITTER

“Ha sido una experiencia bastante terrible. Es un hospital público donde las condiciones de aseo no son las más apropiadas. No he podido ver la luz del sol porque no me permiten salir del cuarto ni abrir la puerta”, señaló a 'Blu Radio'.



Por su parte, EL TIEMPO ha estado teniendo contacto con Altamirano pero no ha sido posible tener una conversación fluida debido a que , según cuenta, las comunicaciones en China se encuentran bloqueadas y en el lugar en el que se encuentra confinado no tiene buen internet.



Por todas estas razones es que su salud mental también se ha visto comprometida. “Se empieza a deteriorar. Camino de pared a pared para no enloquecer”, dijo el hombre.



(Además: Trastorno por consumo de cannabis aumenta riesgo de contraer covid-19).

¿Por qué sigue confinado?

Según las políticas chinas, una persona que salga positivo en una prueba de covid-19, debe permanecer en cuarentena hasta que dos pruebas más le salgan negativas.



"Es una política general del país que no tiene excepciones, y hoy hay cientos de casos de extranjeros en circunstancias similares”, dijo a la emisora radial el embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, quien añadió que las autoridades colombianas han intentado repatriar al hombre pero no ha sido posible por las normas sanitarías de ese país.



(Nota relacionada: Estudio francés confirma la eficacia de las vacunas contra el covid-19).

Facebook Twitter Linkedin

En China las pruebas deben dar un mínimo nivel de 40 para que le den de alta a las personas. Foto: istock

De igual manera, el joven docente contó que el cónsul en Shanghái, Daniel Cruz, se ha mantenido en contacto con él y le ha dicho que "no pueden hacer nada, que tienen las manos atadas para hacer una repatriación".



Su esposa, Natali Ortega Jiménez, reveló que al profesor la realizar cada tres días una prueba covid-19, por lo que ya tiene su nariz infectada. También contó que en ese país las pruebas deben dar un mínimo nivel 40 y, en el caso de Altamirano, ha llegado hasta el nivel 39, por lo que no le han dado de alta. "En Colombia el nivel es de 35, por eso la gente sale de cuarentena antes”, relata.



(Siga leyendo: 'Perdí mi empleo como profesor por rechazar la vacuna contra el covid').

Notas relacionadas

POLÍTICA