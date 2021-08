Así va el diálogo con las farmacéuticas tras divulgación de contratos

Luego de que desde el Consejo de Estado se divulgaran por error contratos suscritos por Colombia con algunas farmacéuticas para la compra de vacunas contra el covid, a pesar de tener cláusulas de confidencialidad, el Gobierno Nacional tuvo que ponerse al frente para explicarles lo que había pasado a fin de evitar demandas o suspensiones en los envíos de los biológicos.



En ese sentido, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, informó que ya se han tenido reuniones con AstraZeneca, Janssen y Pfizer.

​

Le puede interesar: Duque califica de 'grave' la divulgación de contratos de vacunas

De acuerdo con él, AstraZeneca anunció que el cumplimiento de los envíos para el tercer trimestre está garantizado, "pero nos pidió revisar todos los protocolos y más si se está evaluando una posible dosis adicional que se está negociando para el próximo año".



Sobre Pfizer explicó que por tratarse de un contrato internacional el asunto fue escalado a sus abogados corporativos en Estados Unidos "porque dicen que es un tema muy delicado pues viola el contrato".



Dijo que en este momento no hay ningún tipo de alerta, pero sí destacó que los abogados en Nueva York están mirando qué hacen.



Sobre la reunión con Janssen dijo que por ahora lo único que han informado es que habrá un retraso en la llegada de vacunas previstas para agosto. Aunque explicó que todavía no ha habido justificación para dicho retraso por parte de la farmacéutica.



La puede interesar: Consejo de Estado falla de nuevo contra Janssen por contratos de vacunas

El riesgo

Lo que estamos haciendo es para que no se genere una afectación en la llegada de biológicos FACEBOOK

TWITTER

Muñoz dijo que en las reuniones que se han tenido, las farmacéuticas han pedido que se tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la información en la medida que hay cláusulas de confidencialidad.



"Lo que hemos trabajado nosotros es precisamente que no haya consecuencias, que no se presente ningún retraso en el proceso de envío de vacunas, que esto no afecte ni genere algún tipo de multa o sanción al país", dijo Muñoz.



"Los riesgos existen en el entendido que se presenta un incumplimiento del contrato. Los riesgos existen en la medida que estamos haciendo una negociación con la farmacéuticas para la adquisición de lo que sería la tercera dosis", señaló.



"Lo que estamos haciendo es para que no se genere una afectación en la llegada de biológicos, porque sí sería absolutamente irresponsable que porque alguien esté publicando un contrato simplemente buscando publicidad en este momento, nosotros tengamos algún tipo de afectación en términos de despachos para el país", agregó el director del Dapre.



Le puede interesar: Corte pide a Fiscalía intervención tras publicación de contratos de vacunas