Disminuyó el número de mujeres elegidas en el país en estas elecciones

La alegría inicial por los resultados electorales del domingo, que anunciaban una brisa fresca en la construcción de una sociedad más equilibrada en materia de género, se ha ido disipando de manera inquietante.



El alborozo por los triunfos de Claudia López, en Bogotá, o de la indígena Mercedes Tumbalá, ‘Mamá Mercedes’, de la comunidad misak, en Silvia, Cauca, ha ido cediendo para mostrar que, en general, el machismo atávico está intacto.

“No solo hubo un estancamiento en el número de mujeres elegidas, sino, peor aún, un retroceso”, reflexiona Carolina Mosquera, investigadora de Sisma Mujer, ONG que trabaja por los derechos humanos de las mujeres y que analizó los resultados.

En efecto, el pasado 27 de octubre solo dos mujeres fueron elegidas gobernadoras: Elsa Margarita Noguera, en el Atlántico, y Clara Luz Roldán, en el Valle del Cauca. Esto equivale a apenas el 6,3 por ciento del territorio nacional.



En plata blanca significa que hubo una disminución de 60 por ciento en el número de gobernadoras elegidas, al pasar de cinco, en 2015, a dos para el periodo 2019-2023

.

En esta ocasión, como candidatas para este cargo se inscribieron 176 personas, de las cuales un 11,9 por ciento, 21 eran mujeres, lo cual indica un descenso de 16 por ciento frente a las candidaturas de mujeres en las elecciones de 2015, que fueron 25.



En las alcaldías, la situación es igual de sombría. De las 1.101 personas elegidas, solo el 11,8 por ciento son mujeres, que gobernarán en 130 de los 1.101 municipios. Estos resultados significan una disminución de 3 por ciento, pues se pasó de 134 mujeres elegidas como alcaldesas en 2015 a 130 para el periodo 2019-2023.

Los obstáculos para las mujeres que quieren hacer y participar en política persisten Foto: Registraduría Nacional

“No hay una representación efectiva en la esfera pública, y no quedó reflejada en el nuevo poder local la composición real de nuestra sociedad, en la que somos 50 por ciento mujeres y 50 por ciento, hombres”, dice Mosquera.



La opaca situación muestra que en 30 ciudades capitales y en 9 de los 32 departamentos, Amazonas, Arauca, Cesar, Guainía, Guaviare, La Guajira, Risaralda, San Andrés y Providencia, y Vichada, ninguna mujer resultó elegida como máxima autoridad municipal.



Por si fuera poco, en 12 departamentos disminuyó el número de alcaldesas elegidas: Arauca, Cesar, La Guajira, Chocó, Norte de Santander, Córdoba, Caldas, Bolívar, Antioquia, Magdalena, Huila y Santander.



El escenario político completamente masculino causa desazón al imaginar, por ejemplo, una cumbre de los 25 alcaldes de Cesar. Todos hombres.

No solo hubo un estancamiento en el número de mujeres elegidas, sino, peor aún, un retroceso FACEBOOK

TWITTER

En regiones con tradición machista no se evolucionó un centímetro. En Guainía y en Guaviare no hay una sola mujer elegida.



“Los obstáculos para las mujeres que quieren hacer y participar en política persisten y se acentúan”, dice la investigadora y periodista Margarita Sarmiento. “La ley de cuotas no se exige de manera contundente, y los partidos políticos no hacen la debida inversión ni en recursos ni en formación de las mujeres, ni de las que compiten en la contienda electoral ni tampoco de las mujeres electoras”, argumentó.



Así las cosas, como hubo triunfos con eco internacional como el de Claudia López, hay resultados que muestran un país sumido en el abismo del machismo.

POLÍTICA