El presidente Gustavo Petro estuvo en la noche de este martes en la vereda Muchique, del municipio de Buenos Aires (Cauca), donde un ataque de las disidencias contra una patrulla militar dejó seis uniformados muertos y otros seis heridos.



El mandatario llegó hasta el sitio de los hechos en un helicóptero. Lo acompañó la cúpula militar al igual que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la jefe de gabinete, Laura Sarabia.

Al llegar al lugar el jefe de Estado hizo un recorrido a pie por esa zona, en medio de un nutrido despliegue de seguridad, donde tuvo la oportunidad de hablar con varios habitantes.

En la noche del martes, Gustavo Petro adelanta un Consejo de Seguridad en Buenos Aires, Cauca. Foto: Presidencia

Petro también habló con los soldados, incluso con algunos de los que estuvieron en el momento del ataque de las disidencias. El presidente les preguntó sobre cómo habían ocurrido los hechos y sobre las circunstancias y particularidades que tiene esa área del departamento del Cauca.



Incluso uno de los soldados que estaba en el sitio le mostró una gorra con un impacto de bala y le dijo que la tenía puesta en el momento del ataque.



El jefe de Estado corroboró que en ese lugar no había luz eléctrica y que, al parecer, fue puesta esta noche precisamente por su presencia.

En la vereda Muchinque, Buenos Aires, Cauca. pic.twitter.com/TrdPjrq0pd — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2022

Igualmente algunos de los uniformados le contaron al Presidente que no habían podido comunicarse todavía con sus familias debido a que en la zona no hay señal de celular. Petro dio la instrucción para que se les ayudaran a fin de que tuvieran contacto con sus familias.



Pasadas las nueve de la noche el presidente Petro con sus acompañantes se dirigía hacia el casco urbano de Buenos Aires a fin de buscar un sitio en el cual pasar la noche.



El mandatario decidió que se quedarán esta noche en ese poblado y mañana nuevamente tiene previsto reunirse con la tropa que está en el sector. Ademas, el mandatario adelanta un consejos de seguridad.



