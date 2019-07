Fumigación, cadena perpetua y Eln, claves del discurso de Duque

En la instalación del Congreso, el presidente Iván Duque acaba de confirmar el regreso de la fumigación aérea con glifosato en la lucha contra la coca en Colombia.



En su primer discurso como Jefe de Estado ante el Legislativo, Duque aseguró que el Gobierno le agradece a la Corte Constitucional la decisión que esta semana aclaró las reglas de juego para volver a las fumigaciones -no es necesario un estudio científico concluyente que demuestre que el herbicida es inofensivo para la salud y el medio ambiente- y anunció que las aspersiones no serán la única estrategia contra la coca.

"Acatamos la decisión de la honorable Corte Constitucional de aclarar las condiciones para la aspersión aérea de esos cultivos -dijo Duque-. Agradecemos la posibilidad de contar con una potente herramienta en este esfuerzo contra el narcotráfico y cumpliremos con los requisitos ambientales y sociales necesarios".



"Mantendremos la combinación de las distintas herramientas que hoy empleamos en la lucha antidrogas", dijo.



El Presidente señaló también que persistirá en la persecución del consumo de drogas en las vías públicas y en el combate de "los jíbaros que envenenan nuestra juventud" aplicando el decreto que reglamentó el Código de Policía, y que permite incautar la droga en dosis personales que porte cualquier persona en espacios públicos.



Otra clave del discurso fue cuando el Presidente llamó a la unidad nacional y les dijo de nuevo a los partidos de oposición que no reconoce "enemigos ni contendores políticos" en la presentación del polémico proyecto para castigar con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños, iniciativa cuya efectividad en prevenir esos crímenes ha sido cuestionada por expertos en política criminal.



Duque invitó al Congreso a dar el debate: "El primer día de nuestro gobierno le dijimos al país que perseguiríamos a los violadores y asesinos de niños y niñas (...) Por eso, impulsaremos la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad. Este es un debate que debemos dar en el marco de la democracia y donde el Congreso será protagonista".



El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, radicó un proyecto de honores a los 22 cadetes asesinados en el atentado terrorista del Eln contra la Escuela General Santander, de la Policía. Sus familias serán beneficiadas con una pensión póstuma.



Precisamente, al rendirles homenaje a esos jóvenes uniformados, Duque advirtió que la política de mano dura contra el Eln se mantiene. "El Eln no puede seguir siendo un obstáculo para una Colombia en paz con legalidad (..) Colombia no se doblegó ni se doblegará ante el terrorismo. Les demostraremos a los violentos que unidos jamás nos derrotarán, que sentimos dolor pero no nos rendimos".



Sobre el proceso de paz con las Farc, garantizó el cumplimiento de los acuerdos pero advirtió que las autoridades serán "implacables con la reincidencia".



"En estos 11 meses hemos ratificado el compromiso que tenemos con la construcción de una Colombia en Paz con Legalidad. Es momento de superar esa falsa separación entre amigos y enemigos de la paz, utilizado con fines electoreros", dijo el Presidente.



Y agregó: "Reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los ex combatientes y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la legalidad".



Duque reconoció en su discurso que el robo en todas sus modalides es el mayor problema en la política de seguridad ciudadana y por eso anunció "nuevas medidas que apunten espécíficamente a mejorar los indicadores de estos delitos y la sensación de seguridad en las ciudades".



En cuanto a la corrupción, anunció que se radicará un nuevo proyecto anticorrupción concertado con la Fiscalía General de la Nación y las distintas fuerzas políticas. "Somos conscientes que el combate contra los corruptos es una tarea de todos los días donde no nos podemos dar el lujo de detenernos. Los colombianos así lo esperan y lo están demandando", dijo.



Sobre la situación económica del país, Duque aseguró que el país está creciendo aún en medio de un panorama internacional adverso y señaló que se está avanzando en la construcción de una nación con más equidad".



REDACCIÓN POLÍTICA Y EL TIEMPO.COM