Entre la transmisión en vivo del discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas, el 19 de septiembre, y el emitido en la alocución presidencial, hecho en la noche de ese martes, hubo una ligera diferencia. El transmitido a las 8 p. m. tuvo un fotograma con amplios aplausos que no tuvo el original.



Hay gran polémica y cuestionamientos debido a que la retransmisión del discurso habría contado con un cuadro que no corresponde con lo ocurrido en la sesión en vivo, como pudo constatar el portal Colombiacheck y el medio La Silla Vacía.



En la alocución de las 8 de la noche se ve la mayoría de las sillas llenas en el recinto en Nueva York de las Naciones Unidas y hubo un atronador aplauso tres el discurso de Petro. Sin embargo, en la señal original, luego de que el presidente culminó su discurso, se enfocó a la delegación colombiana, incluyendo a la vicepresidenta Francia Márquez. Además, se ve que el auditorio tiene varias sillas vacías. Aunque hubo un fuerte aplauso, no tuvo el nivel del que luego quedó registrado en el video transmitido en televisión nacional a la 8 de la noche.



Distintos medios, como la Silla Vacía y Colombia Check, compararon la transmisión original y la del Gobierno y encontraron que el cuadro final de la alocución realmente correspondería al aplauso que recibió el presidente estadounidense Joe Biden.



Al comparar los vítores de Biden con los del discurso retransmitido por el gobierno colombiano, se puede observar que coinciden tanto el audio como los movimientos en el video. Aunque son distintos planos, algunos puntos de referencia indican que se trata de la misma escena.

Gustavo Petro, en discurso en Asamblea de la ONU. Foto: ONU

Esto quiere decir que por alguna razón, cuya explicación no se ha dado por la Presidencia, se reemplazó la escena de los aplausos al mandatario colombiano por la del presidente estadounidense, que tuvo mayor público y más respuestas de fervor.



El discurso de Gustavo Petro en la ONU ha tenido varias polémicas. Por ejemplo, esa misma jornada, varios miembros de oposición usaron el desorden en la previa a las palabras del mandatario colombiano para criticarlo y hasta emitir comentarios de burla en contra de este.



Algo completamente normal, la algarabía después de la palabras de Joe Biden fue aprovechado para emitir críticas en contra del mandatario y hasta llegar a concluir que el salón no le estaba prestando atención, cuando no fue así.



