Con una multitud acompañándolo en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro realizó este lunes un ‘balconazo’. Cientos de colombianos que conmemoraron el día del trabajo escucharon al mandatario por más de una hora.

(Lea: Petro llama a la movilización y habla de revolución si se coartan las reformas)

En su discurso, el presidente Petro defendió las reformas que plantea su gobierno y llamó a sus ministros a trabajar para alcanzar los objetivos. También le pidió a la ciudadanía que esté en constante movilización para respaldar sus políticas.

Estas son algunas de sus frases más fuertes durante el discurso:

(Le puede interesar: El discurso de Francia Márquez en Cali: 'Manda el pueblo, la juventud')

‘No basta con haber ganado en las urnas’



El pueblo no puede dormirse. No basta con haber ganado en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente y esa lucha se da con un pueblo movilizado FACEBOOK

TWITTER

“El pueblo no puede dormirse. No basta con haber ganado en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente y esa lucha se da con un pueblo movilizado. Al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera, a la que pertenece la mayoría de trabajadores”, dijo Petro.

(También: Marchas por el día del trabajo: en total normalidad terminó la jornada)

‘Este Gobierno de mayorías necesita de un pueblo movilizado’



“Este Gobierno de mayorías necesita de un pueblo movilizado. Se han presentado las reformas que, sabemos, son fundamentales. Y aprobarlas debe ser un objetivo que el Congreso de Colombia -a pesar de las presiones de grupos privilegiados-, tiene que hacer, tiene que votarlas, apoyarlas, determinar estas grandes leyes”, dijo Petro.

Añadió: “Pero el Congreso no lo hará solo –advirtió-. Tiene que haber un pueblo campesino, un pueblo trabajador que sepa unirse, vencer los miedos, organizarse y salir a la carretera, a la plaza pública, a decir que hay un pueblo trabajador, de once millones de personas, que quiere su derecho a vivir en mejores condiciones”.

‘Tener una tierra fértil sin producir es un despropósito’



El presidente Petro, además, habló sobre la reforma agraria. “El sector de los privilegiados no nos ofrecen voluntariamente la tierra”, dijo. Agregó que “en tiempos de hambre y de crisis climática, tener una tierra fértil sin producir es un despropósito”.

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas acompañaron a Petro en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

“Ese derecho campesino debe reaparecer, para que sea un actor fundamental. La tierra es para el que la trabaja; la tierra tiene una función social y ambiental. No es para los herederos de los señores feudales, que la defienden matando al humilde y que no cumplen con la función social de ponerla a trabajar para que produzca alimentos”.

‘Creyeron que una vez en el Gobierno, Petro –acorralado- bajaría la bandera de la Gran Transformación’



Pero ese no es nuestro destino, esa no es nuestra función en la historia de Colombia: ¡Es lograr el triunfo de las reformas! FACEBOOK

TWITTER

“Creyeron que una vez en el Gobierno, Petro –acorralado- bajaría la bandera de la gran transformación, la del cambio social, y que viviría acomodado y tranquilo con el hecho de ser el primer Presidente de izquierda de Colombia y que no molestaría más. Que me iría a vivir de la pensión, como uno más… Pero ese no es nuestro destino, esa no es nuestra función en la historia de Colombia: ¡Es lograr el triunfo de las reformas!”, señaló Petro.

‘Unas élites que se han acostumbrado al pensamiento del esclavista’



El presidente Petro también arremetió contra quienes no le han dejado avanzar en sus reformas y reprochó que "unas élites que se han acostumbrado al pensamiento del esclavista, no ven en el otorgamiento de derechos la libertad, al contrario (...) creen que cuantos más derechos se le entreguen al pueblo, menos libertad".

‘Las EPS se acaban’



"Si no se aprueba la reforma a la salud y a las pensiones, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se acaban y los fondos privados de pensiones también". Dijo Petro. Aseguró que estas son producto de un "sistema fallido", y mantenerlo "solo trae catástrofe".

(Además: Duras reacciones a discurso de Petro: opositores alertan por mensajes)

'Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial'

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante la posesión de los nuevos ministros. Foto: Presidencia

Previo al 'balconazo', el presidente Petro habló en el acto de posesión de los nuevos ministros. Allí los pidió trabajo duro para sacar adelante sus reformas, con el objetivo de que su periodo parezca el doble.

"Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial. Eso equivale a una reelección, ¿solo hay que trabajar más o no?", dijo.



La administración debe prepararse al trabajo 24 horas, añadió Petro. "Hay que mover las agujas del reloj", señaló.

'Yo espero que el Congreso de la República pueda reflexionar'

“Yo espero que el Congreso de la República pueda reflexionar, a pesar de la presión que recibe todos los días de los sectores más reaccionarios y retardatarios del país, que tratan de influir para que el Congreso no haga las reformas. La reforma agraria es una de las más importantes, es fundamental. Si este Gobierno no sale con nada alrededor de este tema incumplió su palabra de cambio”, manifestó durante la posesión de los ministros.

Quédese en EL TIEMPO y lea

Capturan a Jaime Saade | Los detalles de su detención en Brasil; intentó huir

Así se dio explosión de chimenea que terminó cobrando la vida de Liss Hernandez

Video: Avión tuvo que aplicar maniobra de escape justo cuando iba a tocar suelo