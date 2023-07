El presidente Gustavo Petro instaló este jueves un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, el segundo desde que asumió el cargo en agosto del 2022.



(En vivo: siga el minuto a minuto de la instalación de la nueva legislatura del Congreso)



El jefe de Estado, quien afronta un periodo fundamental de cara a la aprobación de sus reformas sociales —salud, pensional, laboral y educación—, pronunció su discurso en el Capitolio Nacional luego de su visita al archipiélago de San Andrés en horas de la mañana.

El discurso, que inicialmente estaba programado para las 4 de la tarde, arrancó a las 5:26 p.m., luego de las palabras del saliente presidente del Senado, Alexánder López.



La intervención del jefe del Estado comenzó con un largo agradecimiento, en donde mencionó a miembros de su gabinete —como a la vicepresidenta Francia Márquez—, a otros destacados personajes de la vida política del país —como a la alcaldesa Claudia López—, y hasta a la prensa.



(Le puede interesar: Liberales votarían por Angélica: Fabio Amín dice que la idea es honrar los acuerdos)



Después pronunció un breve mensaje para los congresistas que estaban en el Capitolio, en el que resaltó la importancia de su labor.



"Este no es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así serán los meses que vienen y es importante, por lo menos tener claro la posición del Gobierno, qué es lo que pretende el Gobierno y para dónde va", dijo.



Para el presidente Petro, "la cuestión que hoy debe concentrar la atención del mundo tiene que ver con el futuro de la humanidad". En ese sentido, gran parte de su discurso se centró en los retos que afronta el planeta por el cambio climático.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro llegó antes de las 5 de la tarde a la instalación del Congreso. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

(Siga leyendo: 'Hablaremos con Ortega sobre condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal': Petro).



"Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones; lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia no de uno sino de toda la humanidad. Y no es que haya me haya vuelto apocalíptico, aunque a mí me gustaba mucho leer el libro de San Juan en la cárcel, me parecía pasional y poético, sino que lo dice la ciencia", dijo.



Luego agregó: "La razón de la humanidad, nuestro cerebro colectivo en su máxima posibilidad. El conocimiento colectivo ha llegado a la conclusión de que estamos ante una sexta extinción. La vida seguiría pero sin nosotros. No es algo dentro de mil año, ya lo estamos viviendo. Hay una noticia que llena de miedo y es que es el verano más caliente de los últimos 121.000 años".



Posteriormente se refirió al tema de las migraciones en el mundo y tomó el caso concreto del Tapón del Darien.



"La fosa como más grande del planeta no queda en Colombia, no queda en México, no quedan en la América Latina, queda cerca de la Grecia, y por Colombia pasan hoy 250.000 personas en el peor lugar para la existencia humana: el Tapón del Darién. 40,000 niños y niñas pasando por allí, muriendo y nos dice la Fuerza Pública que una proyección nos podría llevar a medio millón este año y que el otro año podría ser un millón", manifestó el jefe de Estado.



Dos puntos no menores que dejaron su discurso de casi dos horas fueron el reconocimiento de la institucionalidad en todos los frentes y que anunció que se quedaría a escuchar a la oposición, marcando un presente.

Se refirió a la salida de Irene Vélez, exministra de Minas

Facebook Twitter Linkedin

Irene Vélez, exministra. Foto: Twitter @asoh2colombia

Hablando de la transición energética, el presidente Petro hizo una breve mención de Irene Vélez, quien renunció esta semana a su cargo como Ministra de Minas.



"Nosotros hemos propuesto hacerlo en Colombia, precisamente para que seamos una potencia mundial de la vida en transición energética, tenemos unos datos, se ha debatido acá, me han costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy de lo que hemos podido hacer, heredamos un balbuceo indudable pero cierto del gobierno anterior que ya había captado la necesidad de esta transición", agregó.



En esta parte de su discurso, reconoció avances en el tema, pero sostuvo que hay varias tareas pendientes.



"No nos hemos movido tan rápido en la electrificación de la movilidad. Espero a los nuevos alcaldes y alcaldesas para este esfuerzo, indudablemente abarca el tema como el metro de Bogotá, a los tranvías, a los taxis eléctrico y cómo tener empresas que pueda transformar motos de motor de gasolina a eléctricas", dijo y agregó que seguramente se tendrá que discutir sobre el precio de la gasolina.

Hablando sobre el tema de la minería, el presidente Petro sostuvo que presentará una reforma al Código Minero. "Aquí es sustancial el cambio de norma, por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley que versa sobre la minería y espero el debido cuidado, siempre lo han tenido, para el estudio pertinente de cara a volver a establecer una alianza entre la pequeña minería y Estado para defender el territorio de la guerra, de la destrucción democrática y de la destrucción del agua", agregó.

Las palabras de Petro sobre la entrega de tierras

Otro de los ejes del discurso del presidente Petro fue la entrega de tierras a campesinos. Resaltó que el Congreso hubiera aprobado el estatuto de derechos del campesinado de Colombia.



"En lo que tiene que ver con la reforma agraria, que es el punto uno del Acuerdo de Paz, dice que (se deben entregar) 3 millones de hectáreas. En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas durante los cuatro años. En nuestro gobierno, en el primer año, van 30.000 hectáreas", señaló el mandatario.



Sin embargo, dijo que no le interesa compararse con el gobierno anterior, pues 30.000 hectáreas es apenas el 1% de lo que se fijó en el acuerdo de paz y en lo que ya se trabaja, dijo Petro, gracias al acuerdo que se firmó con Fedegan, en cabeza de José Felix Lafaurie, hoy negociador de la delegación del gobierno con el Eln.



"Aún así con el empeño del Gobierno no cumplimos el acuerdo de paz y si no se hace, el mensaje a la sociedad rural es la violencia, como ha sido el último siglo".



Por eso dijo que es necesario fijar una nueva meta anual de 500.000 hectáreas para que en los próximos cinco años se pueda cumplir con las 30 millones que se establecieron en el texto del acuerdo.



"El debate es ¿el Estado va a cumplir su palabra? No es suficiente. El límite del acuerdo es 12 años. Tenemos 8 y ya pasó uno. 3 millones tendríamos que cumplir en dos gobiernos. En este tendríamos que cumplir en 1,5 millones de hectáreas", enfatizó.

'Paz total': lo que dijo Petro sobre el conflicto armado causaron tensión

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Petro en el Congreso. Foto: Archivo particular / EL TIEMPO

El jefe de Estado, además, habló sobre el conflicto armado colombiano y el proceso de negociación con el Eln y las disidencias. Sin embargo, mientras se estaba refiriendo a este tema, congresistas del Centro Democrático le gritaron "mentiroso". A lo que Petro respondió: "Yo no soy mentiroso" y continuó.



"La paz no es una negociación entre grupos armados, la paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad", aseguró. Por otro lado, dijo que el proceso con el Eln ha traído como resultado "una disminución sustancial del número de bajas del Ejército y la Policía comparado con el del año pasado a este año del 60 y 55 por ciento".



Luego afirmó: "Se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia que es la que produce las bajas. Pero estamos transitando hacia un nuevo escenario de guerra. La violencia que viene es de otro tipo. Es la violencia del siglo 21, la que se ve en África, en Asia, es la guerra de la codicia, por la renta, por las economías ilícitas, que tiene que ver con un control territorial y de riqueza, no de la toma del poder".

Insistió en que "la paz no es una negociación entre grupos armados, la paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad". Sobre este punto, en redes sociales, analistas comentaron que el presidente Gustavo Petro no se refirió a las masacres de civiles que se siguen registrando en el país.

Petro habló sobre las drogas y la relación con Estados Unidos

En la última parte de su discurso, que se extendió por más de una hora y media, el mandatario señaló que el mercado de las drogas está cambiando y adelantó que con Estados Unidos ya se está tratando el tema, porque "se ha detenido el crecimiento del cultivo de la hoja de coca, por una razón fundamental. Han disminuido los envíos de cocaína a los Estados Unidos de América. Y no es para aplaudir porque aparece otro desastre en el escenario". El Presidente habló sobre el aumento del consumo de otra droga. "La geografía del mercado de la coca cambió porque la estructura de consumo de coca en Estados Unidos pasó al fentanilo. La cocaína mataba 3.000 personas al año. El fentanilo mata 100.000. En pequeñas dosis mata".

La geografía del mercado de la coca cambió porque la estructura de consumo de coca en Estados Unidos pasó al fentanilo. FACEBOOK

TWITTER

Señaló que el mercado de la cocaína se está yendo hacia Europa y Japón en forma de pasta "porque los laboratorios se están poniendo en Holanda, en Bélgica y Japón. Las drogas van variando como la base de la sociedad".



Ahora bien, Petro sostuvo que quizá en un tiempo "Colombia no pertenecerá a la estructura mundial del narcotráfico, porque el consumo cambió, los drogadictos no estarán pensando en fiesta o sexo sino en escapar de la vida. Colombia no parece tener capacidad competitiva en el fentanilo. Y por eso se abre una ventana para hacer la paz".

El plan para impulsar el turismo en el país

En medio de su intervención, el Presidente señaló que "Colombia se está mostrando al exterior. El incremento del turismo ha sido sustancial. El turismo extranjero está creciendo de año a año, pero fundamentalmente en estos meses tras el covid".



Y puntualizó: "Queremos que lleguen 7 millones de turistas".



En ese sentido, mencionó que desde su gobierno se planea "poner una pista aérea internacional en La Guajira y poner otras en Tolú, Guaviare, cerca de Chiribiquete, y Buenaventura, y mejorar la de San Andrés". Además dijo que abrirá una "universidad multilingüe" en el archipiélago para potenciar el Caribe.

El llamado del Presidente a un acuerdo nacional

Facebook Twitter Linkedin

Petro en discurso de instalación del Congreso 2023 Foto: EL TIEMPO

Petro, finalmente, hizo un llamado desde el Congreso a hacer un acuerdo nacional. Dijo que si bien cada uno tiene ideas distintas, llegar a un consenso permitirá construir una sociedad "más justa y productiva y que es el camino de la paz, de una gran Colombia, podemos hacerlo en medio de las diversidades económicas, sociales, culturales y políticas".



Dijo además, que es el momento de ceder, "para aprovechar la oportunidad que la vida y el mundo nos está dando de desarticularnos de las mafias del narcotráfico mundial. Es el momento de ceder, hacia una sociedad más equitativa", concluyó tras casi dos horas de discurso.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias