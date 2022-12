Desde su nombramiento, dos aspectos se le han criticado a Concepción Baracaldo.



Por un lado, que no cuenta con experiencia en el tema de la niñez para dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que atiende justamente a esta población. Y por el otro, su cercanía con Verónica Alcocer, pues se especuló que Baracaldo sería una "cuota política" en el Gobierno de la primera dama.



En entrevista con Caracol Radio, Baracaldo, quien ya está pensionada, contó que antes de su nombramiento estaba "tranquila en su casa" cuando recibió una llamada en la cual le ofrecieron el cargo. "¿Quieres colaborarme en el instituto para trabajar?", le dijeron. Ella aseguró que si podía tomarse un día para pensarlo.



Al otro lado del teléfono estaba Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, según contó Baracaldo. "Es Verónica quien me dice: "Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor Presidente a ver si eso es así"", relata.

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, durante la posesión. Foto: AFP

La directora del ICBF además confirmó que ambas son muy cercanas. "Somos vecinas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. A Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá en el bachillerato", afirmó.



Para ella, no hay nada "raro ni diferente" en que la primera dama le haya ofrecido el cargo: "Me parece normal porque ellos son una pareja, han trabajado y el señor Presidente, por supuesto, que ha estado con ella y entre los dos deciden cosas".



Opina que esto no necesariamente implica que Alcocer gobierne también. "Me imagino que el esposo escucha lo que su esposa le dice", concluyó.

Un cuestionado y demorado nombramiento

Cuando inició el gobierno de Gustavo Petro, hubo demoras en algunos nombramientos y uno de ellos fue el de la dirección del Icbf, ahora en manos de Baracaldo. Su posesión se dio hasta el 12 de septiembre.



Sectores que defienden los derechos de los niños desde agosto habían alzado su voz para que a este cargo no fuera a llegar una "cuota política".



En ese momento, les remitieron una carta al presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Entre los firmantes estaban la exdirectora del Icbf, Cristina Plazas; Angela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro; Pedro Quijano, exdirector del Sistema Nacional de Bienestares Familiares y defensor de Derechos Humanos de la infancia; Yohana Jiménez, defensora de la niñez y promotora de la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños, entre otros.



En la carta, los firmantes reclamaban que el ICBF "no sea entregado como cuota política para pagar favores a amigos, como ha ocurrido en varios gobiernos. Tampoco que las regionales sigan siendo caja menor de los congresistas".



"A nosotros nos preocupa que el ICBF vaya a estar en manos de un político. Lo que solicitamos es que llegue una persona con sensibilidad, formación, perfil técnico, experiencia en tema de niños, que no llegue a aprender, porque los niños merecen lo mejor", aseguró Plazas a EL TIEMPO.



Casi un mes después de la emisión de dicha carta, la posesión de Baracaldo se dio. Y los reparos continuaron llegando. Esta vez, por la falta de experiencia que tiene en temas de la niñez.



Baracaldo estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Es exbecaria de Japón Nikkoryukai, consultora en ordenamiento territorial, finanzas y planeación en Entidades Públicas y Privadas, secretaria de Planeación de Chía y Tocancipá, en donde se le hicieron cuestionamientos por la entrega desmedida de licencias de construcción, incluso en zonas ambientales.



Sobre las críticas, la directora, en entrevista con este diario, dijo que estas llegan porque tiene "un perfil más técnico que político. En mi vida nunca participé en asuntos políticos, sino que mi desempeño laboral siempre fue por otro lado. He trabajado con muchos gobiernos, desde Belisario Betancur. He trabajado en instituciones como el Banco de la República, la Empresa de Energía de Bogotá, como asesora en municipios, trabajé en ordenamiento territorial siendo coautora de legislaciones al respecto. Mi llegada al instituto, por petición del presidente, ha sido precisamente para eso en lo que me he especializado: despolitizar y vigilar los recursos. En mis 37 años de carrera jamás tuve un llamado de atención por conductas indebidas, soy pensionada, y el presidente sabiendo esas cualidades decide ponerme en el cargo".



Sobre su falta de experiencia en el sector que maneja explicó que "cuando una persona llega a trabajar a una institución, cualquiera, lo que se necesita es que gerencie, que conozca del manejo de recursos y una empresa pública. Un médico puede ser bueno con sus pacientes, pero para manejar una clínica se necesita saber administrarla. Lo mismo pasa en el ICBF, cuya misionalidad son los niños".



Expone que en el instituto hay nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, que van a trabajar directamente con los niños. Sostiene que su función es otra. "Coordinar, controlar y planear el manejo de los recursos humanos y financieros. Eso es lo que yo sé hacer", afirmó.

