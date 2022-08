Víctor Manuel Muñoz alista la entrega de su cargo como director administrativo de la Presidencia. Al frente del Dapre fue uno de los gestores en la negociación de las vacunas contra el covid-19, pero también fue la 'torre de control' de la Presidencia,



El funcionario hizo un balance de su gestión al frente del Dapre, habló de su cercanía al presidente Duque y de lo que viene.

¿Cuál es su balance de estos 4 años?

Positivo, cumplimos el 90 % de las promesas de campaña y a la fecha el 81% del Plan Nacional de Desarrollo que, terminando el año, habrá llegado al 85 %. Además, dimos cumplimiento al 92 % de los compromisos regionales. Se gobernó cumpliendo la palabra.



¿Los principales legados que le deja el presidente Duque al país?

Vacunación masiva contra el covid-19 mayor al 85 % en primera dosis, y más del 75 % con segunda dosis y 40 % con refuerzos. Consolidamos la Transición Energética, creciendo a través de subasta de energía en 100 veces la matriz energética a partir de energía eólica y solar. En transformación digital lideramos conversaciones de inteligencia artificial y su adopción en la región. El apoyo a los migrantes a través del estatuto temporal: 1.1 millones de documentos entregados de 1,8 millones en proceso. La protección del medio ambiente, a través de siembra de árboles y protección de ecosistemas. En temas sociales, logramos matrícula gratis universitaria para más de 700.000 jóvenes vulnerables, y hoy más de 3 millones de personas cuentan con Ingreso Solidario y el beneficio de la Devolución del IVA.



¿Qué significa ser la torre de control del Gobierno Nacional para el presidente?

La Presidencia de la República juega un rol de articulador entre entidades y ministerios, de seguimiento estricto y diario al cumplimiento de las metas y compromisos de los sectores, es por esto que se le dice "torre de control", porque toda la información de avance y de toma de decisiones, pasa por este lugar, y es el sitio al que se acude normalmente para resolver las diferencias entre los ministros o las entidades.



¿Usted era reconocido como un experto en tecnología, pero le tocó liderar desde la Presidencia la implementación de diversos temas?

Trabajé siempre de la mano con la tecnología, con números y tableros de control que fueron fundamentales para avanzar en temas como la vacunación masiva, la reactivación económica, y la reconstrucción de Providencia, entre otros.



¿Los momentos más difíciles de estos 4 años?

Son varios. El momento de la declaratoria de la pandemia fue quizás el más duro. Acceder en competencia mundial por ventiladores, vacunas e insumos médicos, en uno los momentos más difíciles para la humanidad, fue muy difícil. El paro irracional que se vivió en el 2021, que cobró vidas, afectó ciudades, afectó empleos y acabó con empresas. La muerte de los cadetes de la Escuela General Santander tras el atentado del Eln. El huracán IOTA, primer huracán categoría 5 que golpea nuestro país y específicamente a Providencia y Santa Catalina.



¿Frustraciones del trabajo de estos 4 años?

En algunas entidades, la burocracia, posiciones irracionales que no permiten los avances, porque se enmascaran en conceptos técnicos y jurídicos que pretenden mantener el statu quo y se oponen a cualquier esquema de avance o transformación.



¿Fue el hombre más poderoso del equipo del presidente Iván Duque?

Fui un miembro de un equipo de trabajo, que trabajó bajo el liderazgo del presidente de la República, construimos hermandad con los miembros del gabinete, teníamos claro que día a día nos levantábamos en una carrera contra el reloj para cumplir las metas del gobierno.



¿Le hubiera gustado la reelección para la figura presidencial?

No me gustan las reelecciones, creo que generan desbalance institucional, los países necesitan instituciones fuertes, lideres con accountability, y no modelos de líderes mesiánicos.



¿Se dice que usted es una persona de pocas palabras, estricta, muchas veces malgeniado?

Me gusta el cumplimiento de los resultados, no me gusta la carreta, me gusta ver números, avances, hechos y datos, para muchos eso es sinónimo de mal genio, para mí es sinónimo de objetividad.



¿Quién es Iván Duque para usted?

Iván Duque es una persona muy estudiosa y analítica, que se preparó para ser presidente desde muy joven. Un presidente que día a día gobernó con amor por el país, y que, en cada decisión tomada, priorizó el bienestar de todos los colombianos, y que, ante todo, trabajó con apego a la Constitución y las leyes.



¿Volvería a trabajar en otro Gobierno? ¿A qué se va a dedicar después del 7 de agosto?

No tengo contemplado estar en el sector público en un futuro, sin embargo, cada día tiene su afán, por ahora me dedicaré a lo que más me gusta hacer: crear, diseñar y desarrollar soluciones de base tecnológica para resolver problemas del día a día a las personas.

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Foto: Presidencia de la República

¿El Gobierno del presidente Iván Duque fue incluyente?

Le voy a contestar con hechos: fue el primer Gobierno en la historia con una mujer en la Vicepresidencia y con un Gabinete Paritario. Empoderó a las mujeres con roles de alto nivel en las Consejerías Presidenciales con más del 50 % y en importantes cargos directivos. Tuvo miembros abiertamente LTGBI en el Gabinete, y ha sido el Gobierno que más ministros afrocolombianos ha tenido en su Gabinete.



¿Cómo definiría el gobierno de Iván Duque en una frase?

Resiliencia, transparencia y la promesa cumplida de trabajar desde y para las regiones.



