‘Ninguno de los asesinados pidió protección’: Pablo González

El director de la unidad de protección, Pablo Elías González en dialogo con EL TIEMPO aseguró que los seis líderes sociales que han sido asesinados en lo que va del 2019 no habían solicitado ayuda a la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Además señaló que a pesar de que el presidente Iván Duque garantizó el funcionamiento de la entidad, deberán pedirle una adición presupuestal al Congreso cuando inicien sus sesiones en marzo.

¿Por qué no se brindó protección a los seis líderes asesinados este 2019?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene registro de los protegidos por la entidad y los seis líderes asesinados no eran protegidos nuestros.



¿Ellos no solicitaron ayuda a la UNP?

​No, ninguno de ellos lo había hecho.



¿Tienen algún plan de choque para evitar estas muertes?

El plan de choque lo ha preparado el Gobierno, el año pasado se expidió el Plan de Acción Oportuna (PAO) y como el presidente Iván Duque lo explicó, se trata de la articulación de entidades del Estado. Nosotros nos encargamos de la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos de los que conozcamos previamente que existe una amenaza.



¿Por qué a pesar de que ya se implementó el PAO siguen matando a líderes?

Esto es un proceso, estás situaciones se vienen presentando como producto de un conflicto armado interno y ahora en la época del posacuerdo, donde algunos grupos se negaron al proceso de reincorporación e igualmente la subsisten de bandas criminales, el objetivo del Estado debe ser el desmonte de esas organizaciones para aclimatar la paz y eso es un proceso que no se da de la noche a la mañana.

¿La UNP solo protege líderes que han pedido ayuda?

Sí. Uno de los requisitos es tener conocimiento previo de que la persona tiene algún tipo de amenaza o vulnerabilidad.



¿Tienen recursos para proteger a los líderes?

El gobierno del presidente Iván Duque garantizó el funcionamiento de la Unidad, pero en marzo vamos a tener que pedir al Congreso una adición presupuestal.



