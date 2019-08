Carlos Camargo responde a cuestionamientos a su desempeño en la FND

En esta entrevista, Carlos Camargo habla de porqué renunció a la opción de ser candidato a la Registraduría, de su desempeño en la Federación Nacional de Departamentos (FND) y de lo que sigue en su vida pública.

Camargo había sido señalado de utilizar la nómina de la federación para contratar personas cercanas a quienes nominan y escogen al Registrador y de utilizar de manera suntuosa una tarjeta de crédito corporativa. Él se defiende diciendo que todas sus decisiones fueron objetivas y técnicas.



¿Qué les responde a quienes dicen que usted ha contratado personas cercanas a las Cortes, que son los encargados de nominar al registrador, Cargo al que usted aspira?



Les diría que están equivocados, los que nominan o nombran son los presidentes de las tres altas cortes, la Corte Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Sólo los presidentes de estas Cortes son los que tienen esa potestad, los demás magistrados no intervienen. En la Federación hemos contratado gente de muchos sectores. En esa materia tenemos en cuenta la idoneidad y el profesionalismo, son factores objetivos los que tenemos en cuenta. Mire muchos de los que hoy están, en la federación, ya estaban desde antes, los evaluamos, y al ver que eran competentes seguimos trabajando con ellos.



¿Le reitero la pregunta qué decirle a los que señalan que usted estaba utilizando de trampolín la FND para llegar a la Registraduría?



Les diría que ese proceso es un proceso reglado objetivo en donde los criterios subjetivos no tienen peso porque el proceso evalúa y califica criterios objetivos.



¿Usted mete la mano al fuego por cada una de las personas que ha contratado y que tienen relación con algunos de los magistrados de la corte Constitucional, Consejo de estado y Corte Suprema?



Le reitero que la escogencia del personal de la federación obedece a criterios de formación, capacidad y profesionalismo. Ahí no hay que meter las manos en la candela porque lo que hay es unos criterios técnicos de selección.



¿A qué se compromete usted si se descubre que utilizó de trampolín la FND para hacerse elegir Registrador nacional?



La aspiración a ser Registrador era una opción legítima que quedó aplazada ante el apoyo de los gobernadores para que siguiéramos trabajando juntos por la descentralización, la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de las regiones.



¿Quiere decir que ya no va a competir por la Registraduría?



Quiere decir que estoy concentrado en la Federación de Departamentos y cualquier otra aspiración queda suspendida o aplazada.



¿Señalan que usted con la tarjeta de crédito corporativa hace gastos suntuosos y que a la vista de cualquier colombiano serían personales?



No hay gastos suntuosos. Primero, yo soy la cara de la federación, soy el que debe atender a cada uno de los agremiados y a los sectores de interés estratégico que tenemos en la federación. Yo tengo un contrato individual de trabajo a término indefinido, pero es absolutamente privado, le reitero, privado, nada tiene que ver con lo público, mi contrato es un tema civil, privado, póngalo en mayúscula, “privado”; un cargo del nivel gerencial, en el nivel ejecutivo. Yo soy la cara de la federación, la de los relacionamientos públicos, privados, e internacionales, de toda índole, por eso me dieron esa tarjeta, que no hace parte de mi salario. Legalmente los pagos que hago en la tarjeta de crédito corporativa son gastos de representación, conforme lo ha definido y establecido la Corte Constitucional, que dice que son gastos dirigidos a “hacer gestión y promocionar la imagen pública de la entidad”, y eso es lo que hemos hecho.



¿Quién está detrás de todas las filtraciones que se han hecho contra usted y con cuál fin?



Yo no me enredo en eso. Cuando uno aspira a algún cargo puede haber gente pensando que hay atacarlo para debilitar esa aspiración. Yo veo esto dentro de esa dinámica que ya he vivido en otros momentos de mi vida.



¿Cuál es la principal razón que lo lleva a tomar la decisión de retirarse de la postulación al cargo de Registrador, entonces?



Mire, son varias. Primero, estamos haciendo un buen trabajo, buena labor, tengo mucho compromiso con lo que hago y eso es lo que cuenta. Y quiero seguir en la federación prestando mis servicios a las regiones, soy un hombre de región y este es un escenario para ayudar a esas regiones.



¿Influyo en algo en la decisión que usted toma hoy lo que han señalado algunos medios de comunicación sobre su gestión?



De ninguna manera. La ratificación de la confianza por parte de los gobernadores fue el argumento que me llevo a tomar esta decisión, uno ante un acto de confianza en la gestión no puede responder con un portazo.



